В Якутии произошла утечка дизтоплива на электростанции

Около пяти тонн дизельного топлива вытекло из резервуара на дизельной электростанции в, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

Он добавил, что общий объем поврежденной емкости, из которой вытекает топливо, составляет 160 тонн.

Через некоторое время представитель "Сахаэнерго" сообщил РИА Новости, что сотрудники компании завершили перекачку оставшегося в резервуаре топлива в запасные емкости. Сейчас ведется организация работ по рекультивации почвы.