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В Якутии произошла утечка дизтоплива на электростанции
Около пяти тонн дизельного топлива вытекло из резервуара на дизельной электростанции в Якутии, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T22:57
республика саха (якутия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
республика саха (якутия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

В Якутии произошла утечка дизтоплива на электростанции

20:45 21.06.2020 (обновлено: 22:57 21.06.2020)
13467
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Около пяти тонн дизельного топлива вытекло из резервуара на дизельной электростанции в Якутии, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
По словам собеседника агентства, инцидент произошел в селе Аргахтах.
Он добавил, что общий объем поврежденной емкости, из которой вытекает топливо, составляет 160 тонн.
Через некоторое время представитель "Сахаэнерго" сообщил РИА Новости, что сотрудники компании завершили перекачку оставшегося в резервуаре топлива в запасные емкости. Сейчас ведется организация работ по рекультивации почвы.
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Республика Саха (Якутия)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
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