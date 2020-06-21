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В Подмосковье двое детей попали под поезд
Электричка сбила двоих детей в Московской области, один из них погиб, другой попал в больницу, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЦФО. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T20:50
следственный комитет россии (ск рф)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
московская область (подмосковье)
происшествия
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РИА Новости
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии), московская область (подмосковье), происшествия

В Подмосковье двое детей попали под поезд

20:39 21.06.2020 (обновлено: 20:50 21.06.2020)
2572
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Электричка сбила двоих детей в Московской области, один из них погиб, другой попал в больницу, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЦФО.
"Сегодня в районе станции "Расторгуево" электропоездом Москва-Ожерелье травмированы двое несовершеннолетних. Мальчик 2008 года рождения смертельно", - говорится в сообщении.
Девочка 2007 года рождения находится в областной ГКБ.
Как сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, следователи организовали доследственную проверку.
"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося", - отметила она.
Государственный академический театр им. Моссовета. Сцена из спектакля Вдовий пароход по одноименной пьесе Ирины Грековой и Павла Лунгина, режиссер - Генриетта Яновская. Актриса театра Галина Дашевская в роли Флеровой.
18 июня, 18:56Культура
В Подмосковье поезд насмерть сбил актрису Галину Дашевскую
0105032
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Следственный комитет России (СК РФ)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Московская область (Подмосковье)Происшествия
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