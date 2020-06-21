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От коронавируса выздоровели 100 российских военных
Более 5,7 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, за сутки выздоровели сто человек, сообщается в бюллетене Минобороны РФ. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T20:37
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), общество

От коронавируса выздоровели 100 российских военных

20:37 21.06.2020
256
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкДезинфекция военной техники, участвующей в параде Победы, в воинской части в Екатеринбурге
Дезинфекция военной техники, участвующей в параде Победы, в воинской части в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Более 5,7 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, за сутки выздоровели сто человек, сообщается в бюллетене Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки в вооруженных силах РФ после прохождения лечения выздоровели 100 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в ВС РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 5726 человек", - говорится в сообщении.
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Также отмечается, что общее число вылечившихся среди гражданского персонала выросло до 656.
На 21 июня в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлены 1494 военнослужащих с положительными результатами тестирования. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 256 военных.
Общее число военнослужащих и гражданских лиц, проходящих лечение в 16 многофункциональных медцентрах Минобороны РФ, составляет 632.
Отмечается, что в новых медицинских центрах помощь оказывается как военнослужащим, так и гражданскому населению. С начала функционирования многопрофильных центров, возведенных Минобороны РФ в 15 регионах страны, медпомощь уже была оказана 891 пациенту, из них 154 человека - гражданские. Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны, отмечает ведомство.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Вооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Общество
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