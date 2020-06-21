https://ria.ru/20200621/1573269548.html
От коронавируса выздоровели 100 российских военных
Более 5,7 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, за сутки выздоровели сто человек, сообщается в бюллетене Минобороны РФ. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T20:37
2020-06-21T20:37
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
общество
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572465786_0:168:3341:2047_1400x0_80_0_0_ef2ccd3d7ecd2b9200aec0de7e0778b6.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), общество
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости.
Более 5,7 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, за сутки выздоровели сто человек, сообщается
в бюллетене Минобороны РФ
.
"За прошедшие сутки в вооруженных силах РФ после прохождения лечения выздоровели 100 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в ВС РФ
(нарастающим итогом) увеличилась до 5726 человек", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что общее число вылечившихся среди гражданского персонала выросло до 656.
На 21 июня в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлены 1494 военнослужащих с положительными результатами тестирования. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 256 военных.
Общее число военнослужащих и гражданских лиц, проходящих лечение в 16 многофункциональных медцентрах Минобороны РФ, составляет 632.
Отмечается, что в новых медицинских центрах помощь оказывается как военнослужащим, так и гражданскому населению. С начала функционирования многопрофильных центров, возведенных Минобороны РФ в 15 регионах страны, медпомощь уже была оказана 891 пациенту, из них 154 человека - гражданские. Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны, отмечает ведомство.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.