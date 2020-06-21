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Число жертв при взрыве газа в Киеве выросло до трех человек
Спасатели обнаружили третьего погибшего под завалами дома в Киеве, где произошел взрыв, сообщила в воскресенье пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T20:32
арсен аваков
мвд украины
киев
украина
в мире
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РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
арсен аваков, мвд украины, киев, украина, в мире

Число жертв при взрыве газа в Киеве выросло до трех человек

20:32 21.06.2020
658
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЖилой девятиэтажный дом в Киеве, где произошел взрыв бытового газа, в результате которого разрушены межэтажные перекрытия четырех этажей.
Жилой девятиэтажный дом в Киеве, где произошел взрыв бытового газа, в результате которого разрушены межэтажные перекрытия четырех этажей.
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 21 июн – РИА Новости. Спасатели обнаружили третьего погибшего под завалами дома в Киеве, где произошел взрыв, сообщила в воскресенье пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Ранее в воскресенье пресс-служба Госслужбы по ЧС сообщила, что взрыв газа произошел в многоэтажном доме в Киеве, разрушены несколько этажей. Спасатели эвакуировали из дома 23 человека, троих достали из-под завалов. Позже Госслужба по ЧС сообщила, что из-под завалов достали двух погибших. Правоохранители завели уголовное дело. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии взрыва - газ или взрывное устройство.
На месте взрыва бытового газа в жилом доме в Киеве, Украина
Вчера, 12:51
Полиция рассматривает две версии взрыва в доме в Киеве
"По состоянию на 20.00 (совпадает с мск) на месте чрезвычайной ситуации найдено три погибших человека", - говорится в сообщении.
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Арсен АваковМВД УкраиныКиевУкраинаВ мире
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