Число жертв при взрыве газа в Киеве выросло до трех человек

Полиция рассматривает две версии взрыва в доме в Киеве

Полиция рассматривает две версии взрыва в доме в Киеве

"По состоянию на 20.00 (совпадает с мск) на месте чрезвычайной ситуации найдено три погибших человека", - говорится в сообщении.