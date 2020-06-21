Мерапи проснулся: дым и пепел острова Ява

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На острове Ява в Индонезии началось извержение вулкана Мерапи. Столб дыма и пепла поднялся на высоту около шести километров. Несколько близлежащих деревень накрыло облаком пепла. Местным жителям посоветовали не приближаться к кратеру ближе, чем на три километра.