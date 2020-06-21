Вулкану Мерапи присвоен третий уровень опасности. Последнее крупное извержение в 2010 унесло жизни более 300 человек. Мерапи находится в 30 километрах от города Джокьякарта и более чем в 520 километрах от столицы Индонезии – Джакарты.
https://ria.ru/20200621/1573269457.html
Мерапи проснулся: дым и пепел острова Ява
На острове Ява в Индонезии началось извержение вулкана Мерапи. Столб дыма и пепла поднялся на высоту около шести километров. Несколько близлежащих деревень накрыло облаком пепла. Местным жителям посоветовали не приближаться к кратеру ближе, чем на три километра.
2020-06-21T20:33
2020-06-21T20:31
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Мерапи проснулся: дым и пепел острова Ява
На острове Ява в Индонезии началось извержение вулкана Мерапи. Столб дыма и пепла поднялся на высоту около шести километров. Несколько близлежащих деревень накрыло облаком пепла. Местным жителям посоветовали не приближаться к кратеру ближе, чем на три километра. Вулкану Мерапи присвоен третий уровень опасности. Последнее крупное извержение в 2010 унесло жизни более 300 человек. Мерапи находится в 30 километрах от города Джокьякарта и более чем в 520 километрах от столицы Индонезии – Джакарты.
2020-06-21T20:33
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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видео, земля - риа наука, джакарта, индонезия, видео, в мире
Мерапи проснулся: дым и пепел острова Ява
На острове Ява в Индонезии началось извержение вулкана Мерапи. Столб дыма и пепла поднялся на высоту около шести километров. Несколько близлежащих деревень накрыло облаком пепла. Местным жителям посоветовали не приближаться к кратеру ближе, чем на три километра.
2020-06-21T20:33
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Мерапи проснулся: дым и пепел острова Ява
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На острове Ява в Индонезии началось извержение вулкана Мерапи. Столб дыма и пепла поднялся на высоту около шести километров. Несколько близлежащих деревень накрыло облаком пепла. Местным жителям посоветовали не приближаться к кратеру ближе, чем на три километра.