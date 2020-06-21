https://ria.ru/20200621/1573269263.html
В Ирландии выявили шесть новых случаев коронавируса
Министерство здравоохранения Ирландии сообщило, что за сутки в стране не было зафиксировано ни одного случая заражения COVID-19. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T20:23
2020-06-21T20:23
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
ирландия
в мире
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https://ria.ru/20200208/1564431261.html
ирландия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, ирландия, в мире