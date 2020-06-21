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Распространение нового коронавируса
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В Ирландии выявили шесть новых случаев коронавируса
Министерство здравоохранения Ирландии сообщило, что за сутки в стране не было зафиксировано ни одного случая заражения COVID-19. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T20:23
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
ирландия
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, ирландия, в мире

В Ирландии выявили шесть новых случаев коронавируса

20:23 21.06.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкДублин
Дублин
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Министерство здравоохранения Ирландии сообщило, что за сутки в стране не было зафиксировано ни одного случая заражения COVID-19.
"Центр контроля за здравоохранением Ирландии не получил информацию ни об одном случае смерти от COVID-19 за последние 24 часа", - говорится в сообщении на сайте минздрава.
Отмечается, что за сутки в стране заразились коронавирусом шесть человек. Таким образом, на сегодняшний день в Ирландии зафиксированы 25 379 случаев заражения и 1715 летальных исходов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ИрландияВ мире
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