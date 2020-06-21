https://ria.ru/20200621/1573269111.html
В Москве ранили ножом мужчину, заступившегося за девушку
В Москве мужчина заступился за девушку и получил ножевое ранение, сообщили в ГСУ СК России по Москве. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T20:17
2020-06-21T21:21
россия
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200409/1569815812.html
Evgeniy Domichev
стоит ли удивиться фамилии обладателя ножа???
91
Сергей Николаевич
Они похоже все с ножами ходят... Как сводки про поножовщину( за исключением синерылой застольщины) так там обязательно " они".
53
22
россия
москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, происшествия