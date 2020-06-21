В Москве ранили ножом мужчину, заступившегося за девушку

Как сообщила старший помощник руководителя ведомства Юлия Иванова, инцидент произошел на Чертановской улице 21 июня возле одного из магазинов. Пострадавший вступился за девушку, из-за чего началась потасовка. В ходе драки, в которой участвовали несколько человек, ему нанесли несколько ударов ножом.