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В Москве ранили ножом мужчину, заступившегося за девушку
В Москве мужчина заступился за девушку и получил ножевое ранение, сообщили в ГСУ СК России по Москве. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T21:21
россия
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200409/1569815812.html
стоит ли удивиться фамилии обладателя ножа???
91
Они похоже все с ножами ходят... Как сводки про поножовщину( за исключением синерылой застольщины) так там обязательно " они".
53
22
россия
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/152508/84/1525088402_28:0:990:541_1400x0_80_0_0_5fa7d6c83adc625e6253321bbb58faf6.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, москва, происшествия

В Москве ранили ножом мужчину, заступившегося за девушку

20:17 21.06.2020 (обновлено: 21:21 21.06.2020)
32562
© Sputnik / Табылды Кадырбеков Холодное оружие
Холодное оружие
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В Москве мужчина заступился за девушку и получил ножевое ранение, сообщили в ГСУ СК России по Москве.
Как сообщила старший помощник руководителя ведомства Юлия Иванова, инцидент произошел на Чертановской улице 21 июня возле одного из магазинов. Пострадавший вступился за девушку, из-за чего началась потасовка. В ходе драки, в которой участвовали несколько человек, ему нанесли несколько ударов ножом.
Автомобиль Следственного комитета РФ
9 апреля, 16:39
Житель Чебоксар погиб при попытке заступиться за девушку
СК возбудил уголовное дело в отношении ранившего его мужчины, которого подозревают в покушении на убийство. Личности остальных участников драки устанавливаются.
23881739657
Обсудить 22
РоссияМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
стоит ли удивиться фамилии обладателя ножа???
21 июня, 20:22
Evgeniy Domichev
8512300
Они похоже все с ножами ходят... Как сводки про поножовщину( за исключением синерылой застольщины) так там обязательно " они".
21 июня, 21:07
Сергей Николаевич
5300000
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