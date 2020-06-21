В России ответили на заявление об украинском "ракетном ударе" по кораблям

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Российских парламентариев и военных специалистов не испугали слова украинского эксперта Михаила Жирохова, заявившего о способности Киева "дотянуться" до кораблей в Новороссийске.

Ранее специалист заявил, что благодаря новой противокорабельной крылатой ракете Р-360 комплекса "Нептун" Украина якобы может поразить цели у берегов Крыма, а также российские корабли в районе порта Новороссийск.

"Не вижу никакой опасности"

Сенатор Франц Клинцевич усомнился в возможностях украинского оружия.

"Они модернизируют старые советские ракеты от "Урагана" и "Смерча". То, что на эти баллистические ракеты они поставили рулевые машинки, еще не значит, что у них получилась крылатая ракета", — сказал политик в эфире радиостанции " Говорит Москва ".

Кроме того, российские ПВО способны отразить любой удар со стороны Украины, добавил он.

"Сегодня не вижу в этом никакой опасности, потому что если только такая ракета стартует, то у нас же есть противоаварийные приборы, которые определяют координаты, и мы буквально через несколько минут осуществим поражение любой цели, которая произвела какой-то выстрел", — заключил Клинцевич.

"Не потерпим провокаций"

Депутат Руслан Бальбек заявил, что украинский эксперт "погряз в теориях". По мнению парламентария, Киеву следует вести с Москвой диалог.

"Мы не собираемся нападать на Украину, но не потерпим никаких провокаций", — цитирует его РТ

Также политик призвал Жирохова не делать публичных заявлений, которые не имеют ничего общего с реальностью.

Военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко , в свою очередь, рассказал, что военно-морская база в Новороссийске надежно прикрыта с воздуха.

"В практическом плане попытки атаковать Россию либо нанести удар по российским военным объектам будут означать для Украины полную геополитическую катастрофу и утрату ее государственности", — сказал специалист в комментарии РИА Новости.

"Волноваться не стоит"

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков также напомнил, что "Нептун" представляет собой версию советских ракет. По его словам, Россия располагает оружием, дальность которого в два — два с половиной раза превосходит украинские ракеты.

"Придется принимать меры по парированию таких угроз — обеспечивать систему контроля, усиливать систему разведки на Черноморском театре военных действий, отслеживать движения украинских кораблей в места вероятного пуска этих ракет и препятствовать их выдвижению туда. Это нормальная повседневная деятельность Военно-морского флота", — отметил он в эфире НСН