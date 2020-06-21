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В России ответили на заявление об украинском "ракетном ударе" по кораблям
Российских парламентариев и военных специалистов не испугали слова украинского эксперта Михаила Жирохова, заявившего о способности Киева "дотянуться" до... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T20:25
россия
руслан бальбек
константин сивков
игорь коротченко
украина
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в мире
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Тогда нужно разместить базы НАТО с ядреными боеголовками в Украине и Белоруссии.
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Ещё вчера, мы с вами знать не знали и слыхом не слыхивали (да не брякал бы он мне) кто такой "украинскийэксперт Михаил Жирохов". А сегодня, благодаря успешному пиар ходу - на те. У наших даже ума не хватает понять, что их использует каждый захудалый свидомый, который хочет раскрутиться у себя на Украине. А самый лучший способ, это брякнуть что нибудь в сторону России и 100% гарантии, тебя разрекламирует Клинчевич, Пушков, Захарова. Ну, Бельбека вообще молчу. Как без него. Так что, дерзайте господа. Пиарте дальше.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570855077_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_ac9557993b5a952b15965c7bf96b8cb4.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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россия, руслан бальбек, константин сивков, игорь коротченко, украина, безопасность, в мире

В России ответили на заявление об украинском "ракетном ударе" по кораблям

20:10 21.06.2020 (обновлено: 20:25 21.06.2020)
36726
© РИА Новости / Виталий ТимкивНовороссийск
Новороссийск
© РИА Новости / Виталий Тимкив
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Российских парламентариев и военных специалистов не испугали слова украинского эксперта Михаила Жирохова, заявившего о способности Киева "дотянуться" до кораблей в Новороссийске.
Ранее специалист заявил, что благодаря новой противокорабельной крылатой ракете Р-360 комплекса "Нептун" Украина якобы может поразить цели у берегов Крыма, а также российские корабли в районе порта Новороссийск.
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"Не вижу никакой опасности"

Сенатор Франц Клинцевич усомнился в возможностях украинского оружия.
"Они модернизируют старые советские ракеты от "Урагана" и "Смерча". То, что на эти баллистические ракеты они поставили рулевые машинки, еще не значит, что у них получилась крылатая ракета", — сказал политик в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Кроме того, российские ПВО способны отразить любой удар со стороны Украины, добавил он.
"Сегодня не вижу в этом никакой опасности, потому что если только такая ракета стартует, то у нас же есть противоаварийные приборы, которые определяют координаты, и мы буквально через несколько минут осуществим поражение любой цели, которая произвела какой-то выстрел", — заключил Клинцевич.

"Не потерпим провокаций"

Депутат Руслан Бальбек заявил, что украинский эксперт "погряз в теориях". По мнению парламентария, Киеву следует вести с Москвой диалог.
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"Мы не собираемся нападать на Украину, но не потерпим никаких провокаций", — цитирует его РТ.
Также политик призвал Жирохова не делать публичных заявлений, которые не имеют ничего общего с реальностью.
Военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, в свою очередь, рассказал, что военно-морская база в Новороссийске надежно прикрыта с воздуха.
"В практическом плане попытки атаковать Россию либо нанести удар по российским военным объектам будут означать для Украины полную геополитическую катастрофу и утрату ее государственности", — сказал специалист в комментарии РИА Новости.

"Волноваться не стоит"

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков также напомнил, что "Нептун" представляет собой версию советских ракет. По его словам, Россия располагает оружием, дальность которого в два — два с половиной раза превосходит украинские ракеты.
"Придется принимать меры по парированию таких угроз — обеспечивать систему контроля, усиливать систему разведки на Черноморском театре военных действий, отслеживать движения украинских кораблей в места вероятного пуска этих ракет и препятствовать их выдвижению туда. Это нормальная повседневная деятельность Военно-морского флота", — отметил он в эфире НСН.
Специалист рассказал, что у Украины недостаточно ракетоносителей, поэтому сильно волноваться россиянам не стоит.
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Обсудить 29
РоссияРуслан БальбекКонстантин СивковИгорь КоротченкоУкраинаБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Тогда нужно разместить базы НАТО с ядреными боеголовками в Украине и Белоруссии.
21 июня, 20:24
Сергей Писсов
5800997
Ещё вчера, мы с вами знать не знали и слыхом не слыхивали (да не брякал бы он мне) кто такой "украинскийэксперт Михаил Жирохов". А сегодня, благодаря успешному пиар ходу - на те. У наших даже ума не хватает понять, что их использует каждый захудалый свидомый, который хочет раскрутиться у себя на Украине. А самый лучший способ, это брякнуть что нибудь в сторону России и 100% гарантии, тебя разрекламирует Клинчевич, Пушков, Захарова. Ну, Бельбека вообще молчу. Как без него. Так что, дерзайте господа. Пиарте дальше.
21 июня, 20:28
Игорь Громов
57620229
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