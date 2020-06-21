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Американцы подали иск против American Airlines за расовую дискриминацию
Темнокожий житель штата Аризона и еще четыре человека подали совместный иск против авиакомпании American Airlines за расовую дискриминацию после того, как... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T19:47
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american airlines, аризона, сша, в мире

Американцы подали иск против American Airlines за расовую дискриминацию

19:47 21.06.2020
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© AP Photo / Charles KrupaСамолет Airbus A321 авиакомпании American Airlines
Самолет Airbus A321 авиакомпании American Airlines
© AP Photo / Charles Krupa
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Темнокожий житель штата Аризона и еще четыре человека подали совместный иск против авиакомпании American Airlines за расовую дискриминацию после того, как афроамериканца сняли с рейса, сообщает телеканал NBC News.
По данным телеканала, инцидент произошел 31 мая на рейсе "Лос-Анджелес - Феникс", когда афроамериканец Элджин Бэнкс при посадке "вежливо спросил, заняты ли все места в самолете и может ли он сменить место, если есть свободные". На просьбу ему ответили, что он сможет поменяться, когда посадка закончится. По данным в иске, несколько белых пассажиров смогли сменить свое место, и Бэнкс обратился к стюардессе, спросив, сможет ли он пересесть ближе к первым рядам.
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"Стюардесса агрессивным и оскорбительно-пугающим тоном ответила: "Сэр, отойдите назад", - приводит телеканал выдержки из искового заявления.
В иске отмечается, что Бэнкс не возражал, отметив, что он лишь попросил место ближе к передним рядам, после чего сделал то, что ему и сказали. При этом чуть позже к нему подошли сотрудники охраны и заявили, что он должен покинуть самолет. Пассажиры, сидевшие рядом, начали возражать и заявляли, что он не делал ничего неправомерного, однако и Бэнкса, и тех пассажиров, которые вступились за него, вывели из самолета.
В авиакомпании в свою очередь заявили, что Бэнкс требовал пересадить его в бизнес-класс, однако ему сообщили, что это невозможно, и попросили оставаться на своем месте.
"Любая дискриминация неприемлема и не соответствует нашим ценностям, поэтому мы начали расследование. Мы продолжаем заниматься эти инцидентом, но считаем, что обвинения не полностью и не точно отражают произошедшее", - цитирует телеканал заявление American Airlines.
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