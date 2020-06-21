Американцы подали иск против American Airlines за расовую дискриминацию

В иске отмечается, что Бэнкс не возражал, отметив, что он лишь попросил место ближе к передним рядам, после чего сделал то, что ему и сказали. При этом чуть позже к нему подошли сотрудники охраны и заявили, что он должен покинуть самолет. Пассажиры, сидевшие рядом, начали возражать и заявляли, что он не делал ничего неправомерного, однако и Бэнкса, и тех пассажиров, которые вступились за него, вывели из самолета.