В Северодвинске не планируют закрывать предприятия из-за COVID-19

МУРМАНСК, 21 июн - РИА Новости. Речь о закрытии градообразующих предприятий Северодвинска Архангельской области, где выявлены очаги коронавируса, пока не идет, сообщил глава города Игорь Скубенко в интервью, которое опубликовала пресс-служба администрации муниципалитета в воскресенье.
Скубенко рассказал о том, что решение о закрытии Северодвинска на карантин принималось на заседании оперативного штаба с учётом рекомендаций главного санитарного врача региона. "Пришлось это решение принять, считаю, на тот момент оно было абсолютно правильным. Кто-то говорит, надо было раньше, кто-то говорит, не было необходимости", - сказал Скубенко. Он отметил, что сейчас ситуация в городе стабилизировалась, и закрытие города также повлияло на этот результат.
"Севмаш", "Звездочка", " Арктика" - это системообразующие предприятия. "Предприятия, сопряженные с атомной спецификой, не могут не работать. Да, они не работают в полную штатную мощность. Максимум за этот период около 50% штатной численности приходят на предприятия. И это те подразделения, которые нельзя оставить в режиме выходного дня", - отметил глава города.
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