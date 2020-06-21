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В Северодвинске не планируют закрывать предприятия из-за COVID-19
Речь о закрытии градообразующих предприятий Северодвинска Архангельской области, где выявлены очаги коронавируса, пока не идет, сообщил глава города Игорь... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T19:39
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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В Северодвинске не планируют закрывать предприятия из-за COVID-19

19:39 21.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МУРМАНСК, 21 июн - РИА Новости. Речь о закрытии градообразующих предприятий Северодвинска Архангельской области, где выявлены очаги коронавируса, пока не идет, сообщил глава города Игорь Скубенко в интервью, которое опубликовала пресс-служба администрации муниципалитета в воскресенье.
Скубенко рассказал о том, что решение о закрытии Северодвинска на карантин принималось на заседании оперативного штаба с учётом рекомендаций главного санитарного врача региона. "Пришлось это решение принять, считаю, на тот момент оно было абсолютно правильным. Кто-то говорит, надо было раньше, кто-то говорит, не было необходимости", - сказал Скубенко. Он отметил, что сейчас ситуация в городе стабилизировалась, и закрытие города также повлияло на этот результат.
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"Пока так жёстко не стоит вопрос", - сказал Скубенко, отвечая на вопрос о возможности закрытия таких предприятий, как "Севмаш" и "Звездочка". При этом он напомнил, что Северодвинск - город с особым статусом.
"Севмаш", "Звездочка", " Арктика" - это системообразующие предприятия. "Предприятия, сопряженные с атомной спецификой, не могут не работать. Да, они не работают в полную штатную мощность. Максимум за этот период около 50% штатной численности приходят на предприятия. И это те подразделения, которые нельзя оставить в режиме выходного дня", - отметил глава города.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ЗвездочкаСевмашАрхангельская областьСеверодвинскОбщество
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