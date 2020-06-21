В Северодвинске не планируют закрывать предприятия из-за COVID-19

"Севмаш", "Звездочка", " Арктика" - это системообразующие предприятия. "Предприятия, сопряженные с атомной спецификой, не могут не работать. Да, они не работают в полную штатную мощность. Максимум за этот период около 50% штатной численности приходят на предприятия. И это те подразделения, которые нельзя оставить в режиме выходного дня", - отметил глава города.