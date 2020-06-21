В Египте 13 террористов приговорили к пожизненному заключению

КАИР, 21 июн – РИА Новости. Уголовный суд Уголовный суд Каира в воскресенье приговорил 13 человек к пожизненному заключению за организацию террористической ячейки и членство в ней, еще трое приговорены к 15-летнему тюремному сроку, передает портал Masrawy

Осужденные обвиняются в принадлежности к террористической группировке " Джебхат ан-Нусра "*.

"Уголовный суд Каира приговорил 13 обвиняемых в рамках данного дела к пожизненному заключению, еще трое приговорены к 15 годам тюрьмы строгого режима", - сообщил портал.

Также осужденные оштрафованы в целом на три миллиона египетских фунтов (около 185 тысяч долларов), к ним будет приставлен полицейский контроль в течение пяти лет после окончания тюремного срока.

По данным следствия, приговоренные организовали террористическую ячейку или состояли в ней с 2011 по 2014 год. Боевики призывали "помешать госинститутам выполнять свою работу" и нападать на граждан, отмечает портал.