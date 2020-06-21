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ОБСЕ оценила ход голосования на выборах в парламент Сербии в Косово
Косовские сербы показывают высокую явку на выборах в Скупщину (сербский парламент), сообщил глава миссии ОБСЕ в Косово Ян Брату. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T19:13
ивица дачич
александр вучич
воислав шешель
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сербия
косово
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353
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ивица дачич, александр вучич, воислав шешель, бюро по демократическим институтам и правам человека, сербия, косово, в мире

ОБСЕ оценила ход голосования на выборах в парламент Сербии в Косово

19:13 21.06.2020
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© РИА Новости / Олег Иванов / Перейти в фотобанкЖенщина опускает бюллетень в урну для голосования на одном из избирательных участков Белграда
Женщина опускает бюллетень в урну для голосования на одном из избирательных участков Белграда
© РИА Новости / Олег Иванов
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БЕЛГРАД, 21 июн – РИА Новости. Косовские сербы показывают высокую явку на выборах в Скупщину (сербский парламент), сообщил глава миссии ОБСЕ в Косово Ян Брату.
По данным Республиканской избирательной комиссии (РИК), правом голоса обладают 6 584 376 (6,5 миллиона) граждан Сербии, которые голосуют с 7.00 (8.00 мск) до 20.00 (21.00 мск) на 8,4 тысячи участков, 90 участков находятся на территории Косово и Метохии, а 42 - за рубежом. Избирком зарегистрировал 3,3 тысячи местных и 111 иностранных наблюдателей, включая представителей БДИПЧ ОБСЕ. Всего в Косово и Метохии правом голоса обладают около 100 тысяч местных сербов.
Улицы Белграда во время комендантского часа
Вчера, 15:33
МВД Сербии сообщило о драке избирателей из-за очереди на голосование
"Явка в населенных сербами районах высока, в среднем около 30%, в некоторых местах и выше – в Северной Митровице свыше 40%, в Лепосавиче – 55%. Голосование проходит мирно, отмечены всего два небольших инцидента", - заявил журналистам глава миссии ОБСЕ в Косово. Он подчеркнул, что большинство участников выборов соблюдают меры защиты против CОVID-19.
РИК должна объявить результаты волеизъявления не позже 96 часов после окончания голосования и в течение 10 дней вручить мандаты новоизбранным парламентариям.
Явка по стране ожидается на уровне 45%. Согласно последним данным соцопросов, ценз в 3% преодолеют всего несколько блоков из 21 зарегистрированного. Среди них правящая Сербская прогрессивная партия президента Александра Вучича, Социалистическая партия Сербии первого вице-премьера и главы МИД Ивицы Дачича, оппозиционная Сербская радикальная партия Воислава Шешеля и движение бывшего ватерполиста, ныне руководителя одного из районов Белграда Александра Шапича.
В однопалатной Скупщине Сербии 250 мест, депутаты избираются сроком на четыре года.
Организаторы уличных протестов "Союз за Сербию", состоящие из правившей до 2012 года Демократической партии, движения "Двери", "Партии свободы и права", а также движения "Не топим Белград" и несколько мелких партий объявили бойкот выборам.
Национальный парламент Сербии
Вчера, 02:00
Процедура выборов в парламент Сербии
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Ивица ДачичАлександр ВучичВоислав ШешельБюро по демократическим институтам и правам человекаСербияКосовоВ мире
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