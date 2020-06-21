ОБСЕ оценила ход голосования на выборах в парламент Сербии в Косово

Женщина опускает бюллетень в урну для голосования на одном из избирательных участков Белграда

БЕЛГРАД, 21 июн – РИА Новости. Косовские сербы показывают высокую явку на выборах в Скупщину (сербский парламент), сообщил глава миссии ОБСЕ в Косовские сербы показывают высокую явку на выборах в Скупщину (сербский парламент), сообщил глава миссии ОБСЕ в Косово Ян Брату.

По данным Республиканской избирательной комиссии (РИК), правом голоса обладают 6 584 376 (6,5 миллиона) граждан Сербии , которые голосуют с 7.00 (8.00 мск) до 20.00 (21.00 мск) на 8,4 тысячи участков, 90 участков находятся на территории Косово и Метохии, а 42 - за рубежом. Избирком зарегистрировал 3,3 тысячи местных и 111 иностранных наблюдателей, включая представителей БДИПЧ ОБСЕ. Всего в Косово и Метохии правом голоса обладают около 100 тысяч местных сербов.

"Явка в населенных сербами районах высока, в среднем около 30%, в некоторых местах и выше – в Северной Митровице свыше 40%, в Лепосавиче – 55%. Голосование проходит мирно, отмечены всего два небольших инцидента", - заявил журналистам глава миссии ОБСЕ в Косово. Он подчеркнул, что большинство участников выборов соблюдают меры защиты против CОVID-19.

РИК должна объявить результаты волеизъявления не позже 96 часов после окончания голосования и в течение 10 дней вручить мандаты новоизбранным парламентариям.

Явка по стране ожидается на уровне 45%. Согласно последним данным соцопросов, ценз в 3% преодолеют всего несколько блоков из 21 зарегистрированного. Среди них правящая Сербская прогрессивная партия президента Александра Вучича , Социалистическая партия Сербии первого вице-премьера и главы МИД Ивицы Дачича , оппозиционная Сербская радикальная партия Воислава Шешеля и движение бывшего ватерполиста, ныне руководителя одного из районов Белграда Александра Шапича.

В однопалатной Скупщине Сербии 250 мест, депутаты избираются сроком на четыре года.