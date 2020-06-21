https://ria.ru/20200621/1573267559.html
В Штутгарде 19 полицейских пострадали при беспорядках
Заместитель начальника полиции Штутгарта (земля Баден-Вюртемберг на юго-западе ФРГ) Томас Бергер заявил, что в общей сложности 19 сотрудников полиции пострадали РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T18:58
2020-06-21T19:58
баден-вюртемберг
германия
штутгарт
в мире
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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баден-вюртемберг, германия, штутгарт, в мире
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости.
Заместитель начальника полиции Штутгарта
(земля Баден-Вюртемберг
на юго-западе ФРГ
) Томас Бергер заявил, что в общей сложности 19 сотрудников полиции пострадали в ходе беспорядков, которые произошли в городе в ночь на воскресенье, сообщила местная радиостанция SWR
.
Ранее в полицейском управлении Штутгарта сообщили, что беспорядки в городе вспыхнули после полицейской проверки в связи с преступлением, связанным с продажей наркотиков. Как уточняет радиостанция, полиция намеревалась провести проверку в отношении 17-летнего молодого человека, в результате с ним "солидаризировались" 200-300 человек, в сотрудников полиции стали бросать камни и бутылки.
На площади Шлоссплац (Schlossplatz) число участников беспорядков возросло до 400-500. Как информировали в полиции, участники совершали "агрессивные нападения" на полицейских, разбивали витрины и грабили магазины.
Глава полиции Штутгарта Франц Лутц отметил, что с подобным уровнем насилия и материальным ущербом он еще не сталкивался за все 46 лет службы в полиции. При этом Лутц подчеркнул, что беспорядки не являлись политически мотивированными. "На настоящий момент мы можем исключить "левые" или вообще политические мотивы этих актов насилия", - заявил Лутц, слова которого приводит SWR.
По данным радиостанции, на место прибыли порядка 280 правоохранителей, были задержаны в общей сложности 24 человека. Возраст семерых задержанных не достигает 18 лет, еще семерым - от 18 до 21 года. В ходе беспорядков ущерб был нанесен 40 магазинам, девять из них были разграблены.