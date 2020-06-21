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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200621/1573267281.html
В Греции за сутки выявили десять случаев коронавируса
В Греции за последние сутки выявлены 10 новых случаев инфицирования коронавирусом, всего в стране подтверждены 3266 случаев COVID-19, сообщила Национальная... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T18:33
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
греция
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коронавирус covid-19, воз, греция, в мире

В Греции за сутки выявили десять случаев коронавируса

18:33 21.06.2020
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© AP Photo / Thanassis StavrakisМашины скорой помощи в Греции
Машины скорой помощи в Греции
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
АФИНЫ, 21 июн - РИА Новости. В Греции за последние сутки выявлены 10 новых случаев инфицирования коронавирусом, всего в стране подтверждены 3266 случаев COVID-19, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения в воскресенье.
За последние сутки нет умерших от коронавируса. Ранее в Греции от COVID-19 скончались 190 человек.
В отделениях интенсивной терапии интубированы девять человек. В связи с улучшением состояния из интенсивной терапии были выписаны всего 117 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,5 миллионов случаев заражения, свыше 456 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗГрецияВ мире
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