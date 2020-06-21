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В Киеве из дома, где произошел взрыв, эвакуировали 23 человека
Число эвакуированных из дома в Киеве, где произошел взрыв, возросло до 23, сообщила в воскресенье пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T18:28
арсен аваков
киев
украина
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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арсен аваков, киев, украина, в мире

В Киеве из дома, где произошел взрыв, эвакуировали 23 человека

18:24 21.06.2020 (обновлено: 18:28 21.06.2020)
882
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники спасательной службы у жилого девятиэтажного дома в Киеве, где произошел взрыв бытового газа
Сотрудники спасательной службы у жилого девятиэтажного дома в Киеве, где произошел взрыв бытового газа
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 21 июн - РИА Новости. Число эвакуированных из дома в Киеве, где произошел взрыв, возросло до 23, сообщила в воскресенье пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Взрыв произошел в девятиэтажном жилом доме в Киеве, разрушены четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой этажи. Спасатели эвакуировали из дома 21 человека, трое спасены, двое погибли. Правоохранители завели уголовное дело. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии взрыва в доме в Киеве – взрыв газа или взрывное устройство.
"Эвакуировали 23 человека. Деблокировали три человека", - говорится в сообщении.
В ведомстве также уточнили, что на месте взрыва нашли тело женщины 1943 года рождения.
Спасатели устанавливают тросы и распорки для стабилизации конструкций дома.
На месте взрыва бытового газа в жилом доме в Киеве, Украина
Вчера, 12:51
Полиция рассматривает две версии взрыва в доме в Киеве
122400
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Арсен АваковКиевУкраинаВ мире
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