https://ria.ru/20200621/1573267015.html
В Киеве из дома, где произошел взрыв, эвакуировали 23 человека
Число эвакуированных из дома в Киеве, где произошел взрыв, возросло до 23, сообщила в воскресенье пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T18:24
2020-06-21T18:28
арсен аваков
киев
украина
в мире
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https://ria.ru/20200621/1573256515.html
киев
украина
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
арсен аваков, киев, украина, в мире