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Лавров и глава МИД Египта обсудили ситуацию с эфиопской плотиной
Глава МИД Египта Самех Шукри в телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым выразил озабоченность ситуацией вокруг строительства... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T18:07
россия
самех шукри
сергей лавров
египет
эфиопия
в мире
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россия, самех шукри, сергей лавров, египет, эфиопия, в мире

Лавров и глава МИД Египта обсудили ситуацию с эфиопской плотиной

18:07 21.06.2020
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© Фото : предоставлено пресс-службой МИД ЕгиптаМинистр иностранных дел Египта Самех Шукри
Министр иностранных дел Египта Самех Шукри
© Фото : предоставлено пресс-службой МИД Египта
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Глава МИД Египта Самех Шукри в телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым выразил озабоченность ситуацией вокруг строительства Эфиопией плотины на реке Голубой Нил, говорится в сообщении МИД РФ.
Телефонный разговор министров состоялся в воскресенье по инициативе египетской стороны. Египет в ночь на субботу официально обратился к Совету безопасности ООН с просьбой вмешаться в ход переговоров по строящейся на Голубом Ниле эфиопской плотине "Возрождение", чтобы избежать односторонних шагов со стороны Аддис-Абебы.
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"В ходе беседы, состоявшейся по инициативе египетской стороны, Шукри выразил озабоченность ситуацией, складывающейся в египетско-эфиопских отношениях в связи со строительством Аддис-Абебой ГЭС "Возрождение" на р. Голубой Нил, и сообщил об обращении Каира в Совет Безопасности ООН с просьбой рассмотреть возможность развязки", - говорится в сообщении.
По сообщению министерства, Лавров подтвердил позицию России относительно необходимости достижения взаимоприемлемого компромисса с учетом интересов всех заинтересованных сторон.
"Этой позиции Россия будет придерживаться в случае обсуждения данного вопроса в различных многосторонних форматах, включая ООН", - подчеркнули в ведомстве.
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Эфиопия реализует крупномасштабный проект строительства плотины "Ан-Нахда" ("Возрождение") на Голубом Ниле с 2012 года. Ее запуск, по мнению экспертов, неминуемо приведет к нехватке воды в Судане и Египте, расположенных ниже по течению. За время, прошедшее с начала стройки, три страны провели уже более десятка встреч с целью урегулировать вопросы распределения воды и запуска нового объекта, но разногласия остаются.
По данным местных СМИ, строительство плотины, которая призвана стать "крупнейшим гидроэнергетическим проектом в Африке", завершено более чем на 71%. Полностью строительство планируется завершить в 2023 году. В начале марта глава МИД Эфиопии Геду Андаргачев заявил, что заполнение плотины начнется в июле, и к концу месяца водохранилище должно содержать 4,9 миллиарда кубометров воды, производство электроэнергии начнется в феврале-марте 2021 года.
Ключевой вопрос трехсторонних переговоров по плотине - это сроки, в течение которых будет заполняться водохранилище плотины. Египет предложил заполнять его постепенно в течение 10 лет, учитывая, что для объекта необходимо 74 миллиарда кубометров воды. Эфиопия собирается сделать это всего за три года. В таком случае Египет и Судан только за год недосчитаются 25 миллиардов кубометров воды, что угрожает двум странам засухой и гибелью урожая.
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РоссияСамех ШукриСергей ЛавровЕгипетЭфиопияВ мире
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