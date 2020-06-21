https://ria.ru/20200621/1573266605.html
В хакасском поселке град повредил несколько машин
Крупный град прошел в поселке Черемушки в Хакасии и повредил несколько автомобилей - оставил вмятины и разбил стекла, сообщил РИА Новости специалист ГО ЧС... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T18:09
2020-06-21T18:09
республика хакасия
происшествия
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1
республика хакасия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/15/1573266656_178:78:1731:952_1400x0_80_0_0_94ecd9a79ab0e4ce81f992bd22ee129a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика хакасия, происшествия