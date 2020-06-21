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В хакасском поселке град повредил несколько машин
Крупный град прошел в поселке Черемушки в Хакасии и повредил несколько автомобилей - оставил вмятины и разбил стекла, сообщил РИА Новости специалист ГО ЧС... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T18:09
республика хакасия
происшествия
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республика хакасия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
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60
республика хакасия, происшествия

В хакасском поселке град повредил несколько машин

18:09 21.06.2020
477
© Евгений КленюшинГрад в Хакасии. Стоп-кадр видео
Град в Хакасии. Стоп-кадр видео
© Евгений Кленюшин
Град в Хакасии. Стоп-кадр видео. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 21 июн - РИА Новости. Крупный град прошел в поселке Черемушки в Хакасии и повредил несколько автомобилей - оставил вмятины и разбил стекла, сообщил РИА Новости специалист ГО ЧС республики.
"Град был только в Черемушках. Машины повредил. Соцобъекты, дома и люди не пострадали. Возможно, у кого-то побило рассаду на огородах", - сказал собеседник агентства.
По его словам, из-за сильного дождя и ветра в нескольких населенных пунктах были перебои с электричеством. В настоящее время энергетики все восстановили.
Пользователи в социальных сетях выкладывают видео и фото градин размером со спичечный коробок. Также выкладывают видео с поврежденными лобовыми стеклами автомобилей.
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Республика ХакасияПроисшествия
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