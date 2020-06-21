Небесный отряд: акция "Бессмертный полк" от военных летчиков

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Акцию "Бессмертный полк" летчики Центрального военного округа решили провести в небе. Они разместили в салоне фотографии своих родственников-фронтовиков. Самолеты пролетели над Екатеринбургом во время генеральной репетиции парада.