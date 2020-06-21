Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200621/1573266553.html
Небесный отряд: акция "Бессмертный полк" от военных летчиков
Акцию "Бессмертный полк" летчики Центрального военного округа решили провести в небе. Они разместили в салоне фотографии своих родственников-фронтовиков. Самолеты пролетели над Екатеринбургом во время генеральной репетиции парада.
2020-06-21T18:04
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/15/1573266482_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_83776fae3ddbe1ac59bc75b54cee2f9c.jpg
екатеринбург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Небесный отряд: акция "Бессмертный полк" от военных летчиков
Акцию «Бессмертный полк» летчики Центрального военного округа решили провести в небе. Они разместили в салоне фотографии своих родственников-фронтовиков. Самолеты пролетели над Екатеринбургом во время генеральной репетиции парада.
2020-06-21T18:04
true
PT0M54S
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/15/1573266482_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_83776fae3ddbe1ac59bc75b54cee2f9c.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/15/1573266482_160:0:640:360_1400x0_80_0_0_10a57aafcf2a10c808e253b582942874.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/15/1573266482_280:0:640:360_1400x0_80_0_0_e688420030d61c4bd47b0af6eff45a74.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
видео, бессмертный полк, екатеринбург, видео
Небесный отряд: акция "Бессмертный полк" от военных летчиков
Акцию "Бессмертный полк" летчики Центрального военного округа решили провести в небе. Они разместили в салоне фотографии своих родственников-фронтовиков. Самолеты пролетели над Екатеринбургом во время генеральной репетиции парада.
2020-06-21T18:04
true
PT0M54S

Небесный отряд: акция "Бессмертный полк" от военных летчиков

18:04 21.06.2020
187
Акцию "Бессмертный полк" летчики Центрального военного округа решили провести в небе. Они разместили в салоне фотографии своих родственников-фронтовиков. Самолеты пролетели над Екатеринбургом во время генеральной репетиции парада.
2700012
Екатеринбург
Рекомендуем
Ворона во время солнечного затмения в Найроби, Кения
Кольцеобразное солнечное затмение в разных уголках мира
Кадр видео, на котором две девушки в купальниках танцуют в фонтане у мемориала Победы в Калуге
Глава Калуги заступился за девушек, станцевавших у мемориала Победы
Медицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Черкесске
В Пензенской области 13 детей заразились коронавирусом
Мерапи проснулся: дым и пепел острова Ява
Мерапи проснулся: дым и пепел острова Ява
Почему пила — болгарка, грипп — испанка, а с гречкой так не работает?
Почему пила — болгарка, грипп — испанка, а с гречкой так не работает?
Такси
Москвичка избила таксиста из-за 20 рублей, сообщили СМИ
Президент РФ Владимир Путин во время посещения больницы, предназначенной для пациентов с подозрением на коронавирус, в Коммунарке
Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что в США нужно снизить темпы тестирования на COVID-19
Рисунок на дереве в рамках акции ПаркАрт
"Ежик в тумане" на дереве: художники спасают природу арт-проектом
Мальчик занимается на уличном тренажере
"Территория детства" оградит маленьких нижегородцев от опасностей
Врач скорой медицинской помощи в Москве
В Москве выявили меньше тысячи новых случаев коронавируса
Холодное оружие
В Москве ранили ножом мужчину, заступившегося за девушку
Сотрудник полиции
В Петербурге подростки напали на семью уличных музыкантов из-за песен
Новороссийск
В России ответили на заявление об украинском "ракетном ударе" по кораблям
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий
Михаил Жванецкий пожаловался на очень плохое самочувствие
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16В Египте число зараженных коронавирусом превысило 55 тысяч человек
03:07В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 50 тысяч человек
03:06КНДР подготовила 12 миллионов листовок для распространения в Южной Корее
03:03В Москве проведут выборочное тестирование членов избиркомов на COVID-19
02:59На границе Индии и Мьянмы произошло землетрясение магнитудой 5,8
02:56Соседка матери замурованного в бетон мальчика рассказала о трагедии
02:55В России отмечается День памяти и скорби
02:21Верзилова оставили на ночь в ОВД
02:18Названы европейские страны с самым доступным для населения электричеством
02:15Эксперт рассказал, как сделать работу смартфона безопасной для здоровья
02:10Может загореться, взорваться. Как уберечь смартфон в жару
01:58Счетная палата проверила исполнение бюджета в Минвостокразвития
01:53В Петербурге огласят приговор двум фигурантам дела "Сети"*
01:42Валерия объяснила, почему никогда не поет со своей дочерью
01:22Депутат Рады осудил акцию с флагом ЛГБТ над киевской "Родиной-матерью"
01:22Счетная палата проверила исполнение бюджета в Минкавказе
01:05Авиакомпания "Россия" возобновляет туристические рейсы в Сочи
00:54Путина ждут в главном храме Вооруженных сил России
00:39Парень блогерши Тропицель раскрыл подробности смертельного ДТП
00:38Прокурор попросит наказание для режиссера Серебренникова
Лента новостейМолния