https://ria.ru/20200621/1573266553.html
Небесный отряд: акция "Бессмертный полк" от военных летчиков
Акцию "Бессмертный полк" летчики Центрального военного округа решили провести в небе. Они разместили в салоне фотографии своих родственников-фронтовиков.
Самолеты пролетели над Екатеринбургом во время генеральной репетиции парада.
2020-06-21T18:04
2020-06-21T18:04
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Небесный отряд: акция "Бессмертный полк" от военных летчиков
Акцию «Бессмертный полк» летчики Центрального военного округа решили провести в небе. Они разместили в салоне фотографии своих родственников-фронтовиков.
Самолеты пролетели над Екатеринбургом во время генеральной репетиции парада.
2020-06-21T18:04
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, бессмертный полк, екатеринбург, видео
Небесный отряд: акция "Бессмертный полк" от военных летчиков
Акцию "Бессмертный полк" летчики Центрального военного округа решили провести в небе. Они разместили в салоне фотографии своих родственников-фронтовиков.
Самолеты пролетели над Екатеринбургом во время генеральной репетиции парада.