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Китайский историк оценил статью Путина о Второй мировой войне
Статья президента России Владимира Путина о Второй мировой войне "очень весомая" с исторической точки зрения, в ней использовано очень много новых архивных... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T17:54
россия
вторая мировая война (1939-1945)
владимир путин
китай
в мире
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РИА Новости
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353
60
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россия, вторая мировая война (1939-1945), владимир путин, китай, в мире

Китайский историк оценил статью Путина о Второй мировой войне

17:54 21.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с генеральным директором государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексеем Лихачевым
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с генеральным директором государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексеем Лихачевым
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ПЕКИН, 21 июн - РИА Новости. Статья президента России Владимира Путина о Второй мировой войне "очень весомая" с исторической точки зрения, в ней использовано очень много новых архивных материалов, рассуждения подкреплены историческими фактами, заявил РИА Новости научный сотрудник Уханьского университета, бывший директор Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук, известный китайский историк У Эньюань.
Путин написал статью о Второй мировой войне. Публикация носит название "Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны". Президент России изложил свои взгляды на Вторую мировую войну, ее причины и восприятие в современном мире. Он также призвал партнеров сохранять историческую правду, основанную на фактах, и обсуждать события прошлого самокритично и непредвзято.
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"Я прочитал эту статью, у меня несколько мыслей на ее счет. Во-первых, Путин в своей статье дал всестороннюю, обширную оценку причинам, ходу и влиянию Второй мировой войны. Об этом эта статья. Более того, он использовал немало исторических материалов, его рассуждения подкреплены фактами, источники достаточно содержательные. Исторические документы, которые я увидел в статье Путина, мало кто видел, весьма весомые. На мой взгляд, это очень весомая статья. Это мое первое впечатление о ней", - сказал У Эньюань в беседе с РИА Новости.
По мнению историка, Путин в своей статье затронул несколько важных аспектов.
"Если говорить о значении этой статьи, главным образом он в этой статье говорит о том, почему спустя 75 лет люди все еще должны помнить о Второй мировой войне. Он дал несколько разъяснений. Во-первых, нам не нужно забывать о том, что для прогресса человечества мы принесли очень много жертв. Потери Советского Союза составили 27 миллионов человек, Китай тоже понес несколько десятков миллионов, жертвы были и у США, Великобритания, Франции. Нужно помнить об этих жертвах, это цена, которую пришлось заплатить за будущее человечества", - отметил У Эньюань.
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Во-вторых, по мнению эксперта, в статье Путина отмечается, что "память о Второй мировой войне - это патриотическое воспитание для последующих поколений, особенно для молодежи".
"В-третьих, он резюмировал исторические уроки и опыт, это очень важно. Мы должны помнить об уроках Второй мировой войны, чтобы избежать еще одной мировой войны. Я думаю, что он подчеркивает эти аспекты", - сказал историк.
Он также отметил, что Путин в своей статье очень детально изложил истоки, причины начала Второй мировой войны, привел исторические факты, которые опровергают "бредовую теорию" о том, что Вторую мировую войну развязал Советский Союз.
"Сейчас в мире, в особенности в западных странах, бытует точка зрения, что Сталин, Советский Союз развязали Вторую мировую войну. Путин в своей статье приводит вполне достаточно исторических доказательств, в первую очередь относительно первопричин Второй мировой войны… Путин в своей статье говорит, что Версальский мирный договор заставил Германию находиться под гнетом 20 лет, поэтому после этого империалисты, в том числе Германия и Япония, захотели нового передела территорий. Поэтому именно фашистские страны Германия и Япония развязали Вторую мировую войну", - сказал У Эньюань.
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Он подчеркнул, что "эта точка зрения совпадает с той, которая есть в Китае".
"Главная причина Второй мировой войны не Пакт Молотова-Риббентропа, ее главная причина - это передел территорий империалистическими странами. Кроме того, Путин потратил немало сил, чтобы детально объяснить, почему был подписан Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, а также о роли Польши в этом. Что касается этого детального изложения, то я не буду останавливаться на нем, но скажу, что он использовал очень много новых исторических материалов", - отметил историк.
"Он также отметил, что на европейском театре военных действий советские войска оказали 70% сопротивления германским войскам, сделав огромный вклад в победу во Второй мировой войне. Сейчас некоторые, отмечая победу во Второй мировой войне, например высадку в Нормандии, ставят советские войска в сторону, как будто основной силой, отразившей атаку Германии, были войска западных стран, это абсолютное отступление от исторических фактов", - считает историк.
По его мнению, значение и смысл этой статьи Путина заключается в извлечении уроков истории, Путин говорит о необходимости уважать итоги Второй мировой войны, он также подчеркивает, что мировые вопросы нужно решать сообща, а не методами политики односторонних действий.
"Я думаю, что в этих нескольких аспектах можно интерпретировать и понимать важность этой статьи", - заключил историк.
Президент РФ Владимир Путин
20 июня, 09:46
Японский эксперт прокомментировал статью Путина о Второй мировой войне
10128001173
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РоссияВторая мировая война (1939-1945)Владимир ПутинКитайВ мире
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