Китайский историк оценил статью Путина о Второй мировой войне

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с генеральным директором государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексеем Лихачевым

ПЕКИН, 21 июн - РИА Новости. Статья президента России Статья президента России Владимира Путина о Второй мировой войне "очень весомая" с исторической точки зрения, в ней использовано очень много новых архивных материалов, рассуждения подкреплены историческими фактами, заявил РИА Новости научный сотрудник Уханьского университета, бывший директор Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук, известный китайский историк У Эньюань.

Путин написал статью о Второй мировой войне . Публикация носит название "Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны". Президент России изложил свои взгляды на Вторую мировую войну, ее причины и восприятие в современном мире. Он также призвал партнеров сохранять историческую правду, основанную на фактах, и обсуждать события прошлого самокритично и непредвзято.

"Я прочитал эту статью, у меня несколько мыслей на ее счет. Во-первых, Путин в своей статье дал всестороннюю, обширную оценку причинам, ходу и влиянию Второй мировой войны. Об этом эта статья. Более того, он использовал немало исторических материалов, его рассуждения подкреплены фактами, источники достаточно содержательные. Исторические документы, которые я увидел в статье Путина, мало кто видел, весьма весомые. На мой взгляд, это очень весомая статья. Это мое первое впечатление о ней", - сказал У Эньюань в беседе с РИА Новости.

По мнению историка, Путин в своей статье затронул несколько важных аспектов.

Великобритания, "Если говорить о значении этой статьи, главным образом он в этой статье говорит о том, почему спустя 75 лет люди все еще должны помнить о Второй мировой войне. Он дал несколько разъяснений. Во-первых, нам не нужно забывать о том, что для прогресса человечества мы принесли очень много жертв. Потери Советского Союза составили 27 миллионов человек, Китай тоже понес несколько десятков миллионов, жертвы были и у США Франции . Нужно помнить об этих жертвах, это цена, которую пришлось заплатить за будущее человечества", - отметил У Эньюань.

Во-вторых, по мнению эксперта, в статье Путина отмечается, что "память о Второй мировой войне - это патриотическое воспитание для последующих поколений, особенно для молодежи".

"В-третьих, он резюмировал исторические уроки и опыт, это очень важно. Мы должны помнить об уроках Второй мировой войны, чтобы избежать еще одной мировой войны. Я думаю, что он подчеркивает эти аспекты", - сказал историк.

Он также отметил, что Путин в своей статье очень детально изложил истоки, причины начала Второй мировой войны, привел исторические факты, которые опровергают "бредовую теорию" о том, что Вторую мировую войну развязал Советский Союз.

"Сейчас в мире, в особенности в западных странах, бытует точка зрения, что Сталин, Советский Союз развязали Вторую мировую войну. Путин в своей статье приводит вполне достаточно исторических доказательств, в первую очередь относительно первопричин Второй мировой войны… Путин в своей статье говорит, что Версальский мирный договор заставил Германию находиться под гнетом 20 лет, поэтому после этого империалисты, в том числе Германия и Япония , захотели нового передела территорий. Поэтому именно фашистские страны Германия и Япония развязали Вторую мировую войну", - сказал У Эньюань.

Он подчеркнул, что "эта точка зрения совпадает с той, которая есть в Китае".

"Главная причина Второй мировой войны не Пакт Молотова-Риббентропа, ее главная причина - это передел территорий империалистическими странами. Кроме того, Путин потратил немало сил, чтобы детально объяснить, почему был подписан Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, а также о роли Польши в этом. Что касается этого детального изложения, то я не буду останавливаться на нем, но скажу, что он использовал очень много новых исторических материалов", - отметил историк.

"Он также отметил, что на европейском театре военных действий советские войска оказали 70% сопротивления германским войскам, сделав огромный вклад в победу во Второй мировой войне. Сейчас некоторые, отмечая победу во Второй мировой войне, например высадку в Нормандии , ставят советские войска в сторону, как будто основной силой, отразившей атаку Германии, были войска западных стран, это абсолютное отступление от исторических фактов", - считает историк.

По его мнению, значение и смысл этой статьи Путина заключается в извлечении уроков истории, Путин говорит о необходимости уважать итоги Второй мировой войны, он также подчеркивает, что мировые вопросы нужно решать сообща, а не методами политики односторонних действий.