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ЛАГ анонсировала видеозаседание международного комитета по Ливии
Лига арабских государств (ЛАГ) заявила, что проведет в понедельник заседание международного комитета по Ливии, решение о создании которого было принято на... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T17:49
обострение конфликта в ливии
лига арабских государств
ливия
в мире
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353
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обострение конфликта в ливии, лига арабских государств, ливия, в мире

ЛАГ анонсировала видеозаседание международного комитета по Ливии

17:49 21.06.2020
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© AP Photo / Mohamed Ben KhalifaСитуация в Ливии
Ситуация в Ливии
© AP Photo / Mohamed Ben Khalifa
Ситуация в Ливии. Архивное фото
КАИР, 21 июн - РИА Новости. Лига арабских государств (ЛАГ) заявила, что проведет в понедельник заседание международного комитета по Ливии, решение о создании которого было принято на конференции в Берлине 19 января.
"Оно пройдет на уровне высокопоставленных лиц и организовано при координации с миссией ООН по поддержке Ливии (UNSMIL). Это третье заседание комитета по контролю с момента запуска работы в ходе встречи министров, проведенной участниками Берлинского процесса 16 февраля в Мюнхене", - сообщается в заявлении ЛАГ.
Согласно заявлению, в ходе встречи будут обсуждаться нынешняя ситуация в сфере безопасности и военная обстановка, в частности эскалация вокруг ливийского города Сирт.
Отмечается, что заседание пройдет в видеоформате.
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В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, уже более года пытающейся отбить столицу. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне. В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.
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Обострение конфликта в ЛивииЛига арабских государствЛивияВ мире
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