Украинские военные заявили о восьми обстрелах в Донбассе

КИЕВ, 21 июн - РИА Новости. Украинские военные заявили, что зафиксировали восемь обстрелов их позиций в Донбассе в воскресенье, один силовик ранен.
Ранее украинские военные сообщали о 28 обстрелах в Донбассе в субботу.
"Сегодня вооруженные формирования... восемь раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения 120-ти и 82-х мм минометы, а также гранатометы различных систем, БМП-1, противотанковые ракетные комплексы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие… Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение", - говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил в Facebook.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения