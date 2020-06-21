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Украинские военные заявили о восьми обстрелах в Донбассе
Украинские военные заявили, что зафиксировали восемь обстрелов их позиций в Донбассе в воскресенье, один силовик ранен. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T17:44
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, в мире

Украинские военные заявили о восьми обстрелах в Донбассе

17:44 21.06.2020
548
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
КИЕВ, 21 июн - РИА Новости. Украинские военные заявили, что зафиксировали восемь обстрелов их позиций в Донбассе в воскресенье, один силовик ранен.
Ранее украинские военные сообщали о 28 обстрелах в Донбассе в субботу.

"Сегодня вооруженные формирования... восемь раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения 120-ти и 82-х мм минометы, а также гранатометы различных систем, БМП-1, противотанковые ракетные комплексы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие… Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение", - говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил в Facebook.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий
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Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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