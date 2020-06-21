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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200621/1573266030.html
В Молдавии число случаев COVID-19 достигло 14,2 тысячи
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 247, до 14 200, всего умер 471 человек, сообщила в воскресенье пресс-служба... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T17:42
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воз
молдавия
в мире
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353
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коронавирус covid-19, воз, молдавия, в мире

В Молдавии число случаев COVID-19 достигло 14,2 тысячи

17:42 21.06.2020
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© Sputnik / Мирослав РотарьАвтомобиль скорой помощи в Молдавии
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Автомобиль скорой помощи в Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 21 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 247, до 14 200, всего умер 471 человек, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Ранее власти Молдавии сообщили о 13 953 зарегистрированных случаях коронавируса, 464 из которых стали летальными.
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"Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 247 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 14200. Всего 7896 человек были вылечены, а 471 скончался из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минздрава.

В Молдавии запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,5 миллионов случаев заражения, свыше 456 тысяч человек скончались.
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