В Молдавии число случаев COVID-19 достигло 14,2 тысячи

"Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 247 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 14200. Всего 7896 человек были вылечены, а 471 скончался из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минздрава.