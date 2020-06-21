Власти рассказали о получившей звание Героя Труда враче из Калининграда

"Ирина Коваль работает в системе санитарно-эпидемиологической службы более 38 лет. В совершенстве владеет всеми методами диагностики вирусных инфекций. Принимает самое непосредственное участие в проведении лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию с первого дня. Выполняет самую трудоемкую и опасную в эпидемиологическом отношении работу по первичной подготовке проб к исследованиям", - сообщили в правительстве.

По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 21 июня на COVID-19 обследовано в Калининградской области 77,7 тысячи человек. Выявлено 2292 случая заражения (30 — за последние сутки), из них 1218 человек выздоровели (за сутки — восемь человек), умерли 37. Остаются под медицинским наблюдением 4198 человек.