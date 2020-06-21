Власти рассказали о получившей звание Героя Труда враче из Калининграда

КАЛИНИНГРАД, 21 июн - РИА Новости. Удостоенная звания Героя Труда врач из центра гигиены и эпидемиологии в Калининградской области Ирина Коваль выполняет самую опасную работу с первых дней борьбы с COVID-19, сообщили журналистам в пресс-службе регионального правительства.
В воскресенье президент РФ Владимир Путин подписал указы о награждении работников российских медицинских и научных учреждений за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и профессионализм, проявленные при исполнении профессионального долга. Высшая награда – Герой Труда РФ – среди пяти российских медиков присвоена врачу центра гигиены и эпидемиологии в Калининградской области Ирине Коваль.
"Ирина Коваль работает в системе санитарно-эпидемиологической службы более 38 лет. В совершенстве владеет всеми методами диагностики вирусных инфекций. Принимает самое непосредственное участие в проведении лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию с первого дня. Выполняет самую трудоемкую и опасную в эпидемиологическом отношении работу по первичной подготовке проб к исследованиям", - сообщили в правительстве.
Новую награду – Орден Николая Пирогова – получили 11 представителей медицинского сообщества Калининградской области, в том числе два сотрудника центра гигиены и эпидемиологии – заведующая лабораторией Тамара Погребная и заместитель главного врача Марина Харитонова. Еще одна новая награда – Медаль Луки Крымского – присвоена восьми представителям среднего и младшего медицинского персонала.
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По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 21 июня на COVID-19 обследовано в Калининградской области 77,7 тысячи человек. Выявлено 2292 случая заражения (30 — за последние сутки), из них 1218 человек выздоровели (за сутки — восемь человек), умерли 37. Остаются под медицинским наблюдением 4198 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф