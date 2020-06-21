На Украине один человек погиб и восемь пострадали во время конфликта

"Мужчины вышли из помещения кафе, где нападающий нанес ножевое ранение потерпевшему. В дальнейшем гражданин ранил ножом еще восьмерых человек, которые пытались его успокоить. После совершенного нападающий скрылся с места происшествия на автомобиле. Все пострадавшие были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Один человек от полученных ножевых ранений скончался в больнице, семеро находятся на лечении, одного выписали", - говорится в сообщении.