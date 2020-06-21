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На Украине один человек погиб и восемь пострадали во время конфликта
Один человек погиб и восемь ранены в результате конфликта в Житомирской области, подозреваемого ищут правоохранители, сообщила в воскресенье пресс-служба офиса... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T17:12
житомирская область
украина
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житомирская область, украина

На Украине один человек погиб и восемь пострадали во время конфликта

17:12 21.06.2020
1897
© РИА Новости / СтрингерЗдание Генеральной прокуратуры Украины
Здание Генеральной прокуратуры Украины
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 21 июн - РИА Новости. Один человек погиб и восемь ранены в результате конфликта в Житомирской области, подозреваемого ищут правоохранители, сообщила в воскресенье пресс-служба офиса генерального прокурора Украины.
По данным пресс-службы, в городе Иршанск между ранее судимым местным жителем и посетителем кафе в ночь на воскресенье возник конфликт.
"Мужчины вышли из помещения кафе, где нападающий нанес ножевое ранение потерпевшему. В дальнейшем гражданин ранил ножом еще восьмерых человек, которые пытались его успокоить. После совершенного нападающий скрылся с места происшествия на автомобиле. Все пострадавшие были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Один человек от полученных ножевых ранений скончался в больнице, семеро находятся на лечении, одного выписали", - говорится в сообщении.
Правоохранители ищут подозреваемого, возбуждено уголовное дело по статьям "Умышленное убийство" и "Хулиганство", санкция которых предусматривает до 15 лет лишения свободы. В Житомирской области объявлен план "Перехват".
Народный депутат Украины IX созыва Юрий Заславский
7 июня, 14:07
Депутат партии Зеленского пострадал в драке в Житомирской области
52774102
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