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https://ria.ru/20200621/1573265250.html
Ширвиндт прокомментировал уход Добронравова из Театра сатиры
Актер, режиссер и художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт в беседе с "Вечерней Москвой" рассказал, что народный артист России Федор... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T18:28
россия
культура
федор добронравов
театр сатиры (москва)
александр ширвиндт
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
россия, федор добронравов, театр сатиры (москва), александр ширвиндт

Ширвиндт прокомментировал уход Добронравова из Театра сатиры

17:14 21.06.2020 (обновлено: 18:28 21.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений БиятовАктер и режиссер Александр Ширвиндт
Актер и режиссер Александр Ширвиндт
© РИА Новости / Евгений Биятов
Актер и режиссер Александр Ширвиндт. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Актер, режиссер и художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт в беседе с "Вечерней Москвой" рассказал, что народный артист России Федор Добронравов будет доигрывать спектакли в театре.

"У него своя контора, своя фирма, полно дел, и быть просто пришитым он не может", — пояснил Ширвиндт, отметив, что Добронравов "будет свободным художником".

Ранее в Театре сатиры сообщили, что Федор Добронравов написал заявление об увольнении по собственному желанию. В пресс-службе отметили, что спектакли, в которых актер занят в театре, из-за пандемии он доиграть не смог. Сам Добронравов объяснил, что выступал в театре в течение 16 лет и устал. Актер также заявил, что ни с кем не ссорился.
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КультураРоссияФедор ДобронравовТеатр сатиры (Москва)Александр Ширвиндт
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