https://ria.ru/20200621/1573265250.html
Ширвиндт прокомментировал уход Добронравова из Театра сатиры
Актер, режиссер и художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт в беседе с "Вечерней Москвой" рассказал, что народный артист России Федор... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T17:14
2020-06-21T18:28
россия
культура
федор добронравов
театр сатиры (москва)
александр ширвиндт
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https://ria.ru/20200320/1568926036.html
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/02/1566695831_0:79:3039:1788_1400x0_80_0_0_b3dc224e6dc8c644d5525fdbce805d18.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федор добронравов, театр сатиры (москва), александр ширвиндт