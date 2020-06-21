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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200621/1573265119.html
В Британии число жертв коронавируса увеличилось на 43 человека
Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки возросло на 43, общее число умерших достигло 42 632, свидетельствуют данные минздрава страны. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T17:04
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
великобритания
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в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, великобритания, лондон, в мире

В Британии число жертв коронавируса увеличилось на 43 человека

17:04 21.06.2020
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© AP Photo / Frank AugsteinПолицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания
Полицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания
© AP Photo / Frank Augstein
ЛОНДОН, 21 июн - РИА Новости, Денис Ворошилов. Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки возросло на 43, общее число умерших достигло 42 632, свидетельствуют данные минздрава страны.
Количество выявленных заболевших увеличилось на 1221, до 304 331.
Днем ранее число умерших увеличилось на 128, заболевших - на 1295.
Согласно опубликованным 19 июня правительственным данным, коэффициент распространения заражения в стране R остается ниже единицы, на уровне 0,7-0,9, то есть введенные в связи с пандемией ограничения продолжат постепенно отменяться. При этом существует небольшая вероятность того, что распространение вируса в Лондоне слегка растет, однако пока утверждать это преждевременно, отмечается в докладе.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,2 миллиона случаев заражения, свыше 445 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВеликобританияЛондонВ мире
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