В Московской соборной мечети помолились о воинах, павших за Отечество

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости, Артем Буденный. О воинах всех конфессий и национальностей, отдавших жизнь за Отечество, помолились в воскресенье в Московской соборной мечети.

Ранее в воскресенье в столичном Богоявленском соборе в Елохове совершили панихиду по погибшим в Великую Отечественную войну и зажгли символическую "Свечу памяти". Позже свечу привезли к Московской соборной мечети.

"Свечу в мечеть мы не заносим, не положено. Но есть добрая традиция - молиться о воинах. Мы помолились о всех воинах, которые пали за Отечество, не разделяя на мусульман, христиан, иудеев", - сказал РИА Новости имам Московской соборной мечети Марат Аршабаев, который прочел молитву.

По словам имама, он сам служил в армии и понимает важность такой молитвы для всех воинов. "Когда воевали, не спрашивали, какой ты национальности и вероисповедания. Стояли бок о бок", - подытожил Аршабаев.

После Московской соборной мечети "Свечу памяти" доставят в Мемориальную синагогу на Поклонной горе.