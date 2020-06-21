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В Московской соборной мечети помолились о воинах, павших за Отечество
О воинах всех конфессий и национальностей, отдавших жизнь за Отечество, помолились в воскресенье в Московской соборной мечети. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T16:50
2020-06-21T16:59
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости, Артем Буденный. О воинах всех конфессий и национальностей, отдавших жизнь за Отечество, помолились в воскресенье в Московской соборной мечети.
Ранее в воскресенье в столичном Богоявленском соборе в Елохове совершили панихиду по погибшим в Великую Отечественную войну и зажгли символическую "Свечу памяти". Позже свечу привезли к Московской соборной мечети.
"Свечу в мечеть мы не заносим, не положено. Но есть добрая традиция - молиться о воинах. Мы помолились о всех воинах, которые пали за Отечество, не разделяя на мусульман, христиан, иудеев", - сказал РИА Новости имам Московской соборной мечети Марат Аршабаев, который прочел молитву.
По словам имама, он сам служил в армии и понимает важность такой молитвы для всех воинов. "Когда воевали, не спрашивали, какой ты национальности и вероисповедания. Стояли бок о бок", - подытожил Аршабаев.
После Московской соборной мечети "Свечу памяти" доставят в Мемориальную синагогу на Поклонной горе.
Акция "Свеча памяти" в этом году проходит с ограничениями количества участников из-за эпидемии коронавируса. Несмотря на это, у мемориалов и памятников в российских регионах традиционно зажгут свечи и лампады в память о погибших в Великой Отечественной войне. А 22 июня на территории всей страны будет одновременно объявлена общероссийская минута молчания - в 12.15 по московскому времени. Это точное время выхода в эфир обращения к советским гражданам о нападении нацистской Германии на Советский Союз и начале Великой Отечественной войны.