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Религия и мировоззрение
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В Московской соборной мечети помолились о воинах, павших за Отечество
О воинах всех конфессий и национальностей, отдавших жизнь за Отечество, помолились в воскресенье в Московской соборной мечети. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T16:59
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РИА Новости
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армия, религия, новости - религия и мировоззрение, московская соборная мечеть, общество

В Московской соборной мечети помолились о воинах, павших за Отечество

16:50 21.06.2020 (обновлено: 16:59 21.06.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВерующие во время молитвы в Московской соборной мечети
Верующие во время молитвы в Московской соборной мечети
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Верующие во время молитвы в Московской соборной мечети. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости, Артем Буденный. О воинах всех конфессий и национальностей, отдавших жизнь за Отечество, помолились в воскресенье в Московской соборной мечети.
Ранее в воскресенье в столичном Богоявленском соборе в Елохове совершили панихиду по погибшим в Великую Отечественную войну и зажгли символическую "Свечу памяти". Позже свечу привезли к Московской соборной мечети.
Церемония зажжения Свечи памяти в столичном Богоявленском кафедральном соборе в Елохово
Вчера, 15:03Религия и мировоззрение
В Богоявленском соборе зажгли "Свечу памяти" накануне Дня памяти и скорби
"Свечу в мечеть мы не заносим, не положено. Но есть добрая традиция - молиться о воинах. Мы помолились о всех воинах, которые пали за Отечество, не разделяя на мусульман, христиан, иудеев", - сказал РИА Новости имам Московской соборной мечети Марат Аршабаев, который прочел молитву.
По словам имама, он сам служил в армии и понимает важность такой молитвы для всех воинов. "Когда воевали, не спрашивали, какой ты национальности и вероисповедания. Стояли бок о бок", - подытожил Аршабаев.
После Московской соборной мечети "Свечу памяти" доставят в Мемориальную синагогу на Поклонной горе.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Вчера, 15:51Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл рассказал, как святые помогли народу во время войны
Акция "Свеча памяти" в этом году проходит с ограничениями количества участников из-за эпидемии коронавируса. Несмотря на это, у мемориалов и памятников в российских регионах традиционно зажгут свечи и лампады в память о погибших в Великой Отечественной войне. А 22 июня на территории всей страны будет одновременно объявлена общероссийская минута молчания - в 12.15 по московскому времени. Это точное время выхода в эфир обращения к советским гражданам о нападении нацистской Германии на Советский Союз и начале Великой Отечественной войны.
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