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Иранский парламент потребовал приостановить проверки МАГАТЭ
Депутаты иранского парламента потребовали от правительства страны приостановить проверки МАГАТЭ в отношении ядерной деятельности в исламской республике. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T16:45
казем гариб-абади
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магатэ
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иран
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РИА Новости
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казем гариб-абади, хасан роухани, магатэ, китай, иран, в мире

Иранский парламент потребовал приостановить проверки МАГАТЭ

16:45 21.06.2020
601
© REUTERS / Official Presidential websiteПарламент в Иране
Парламент в Иране
© REUTERS / Official Presidential website
Парламент в Иране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 21 июн - РИА Новости. Депутаты иранского парламента потребовали от правительства страны приостановить проверки МАГАТЭ в отношении ядерной деятельности в исламской республике.
Пресс-служба парламента страны сообщила, что к правительству обратились 240 депутатов нового парламента, попросив исполнительные власти приостановить выполнение Дополнительного протокола к Соглашению о гарантиях с МАГАТЭ.
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"Парламент Ирана просит уважаемое правительство приостановить добровольную реализацию дополнительного протокола и перевести в режим "оффлайн" проверки", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте парламента.

Там же названа и причина подобного обращения к властям: "В ответ на резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ, направленную против Ирана".
В пятницу Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с призывом к Ирану предоставить доступ к двум площадкам, которые хочет посетить агентство, из-за предполагаемой незарегистрированной деятельности там. Россия и Китай голосовали против. Постпред Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб-Абади заявил, что Тегеран отвергает резолюцию МАГАТЭ, поскольку она основана на безосновательных утверждениях.
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Выступивший с подобным требованием к властям парламент собрался в конце мая - по итогам февральских выборов большинство кресел в нем получили консерваторы, считающиеся противниками курса президента Ирана Хасана Роухани. Эксперты в разговоре с РИА Новости указывали, что подобный расклад сил в парламенте может поставить под вопрос международные соглашения.
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Казем Гариб-АбадиХасан РоуханиМАГАТЭКитайИранВ мире
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