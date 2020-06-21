Иранский парламент потребовал приостановить проверки МАГАТЭ

Пресс-служба парламента страны сообщила, что к правительству обратились 240 депутатов нового парламента, попросив исполнительные власти приостановить выполнение Дополнительного протокола к Соглашению о гарантиях с МАГАТЭ.

"Парламент Ирана просит уважаемое правительство приостановить добровольную реализацию дополнительного протокола и перевести в режим "оффлайн" проверки", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте парламента.

Там же названа и причина подобного обращения к властям: "В ответ на резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ, направленную против Ирана".