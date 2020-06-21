В Белоруссии с 1 июля вырастут пенсии

"Предусмотрено в целях повышения трудовых пенсий провести их перерасчет с 1 июля 2020 года в связи с ростом средней заработной платы работников в республике", - говорится в сообщении. Там уточняется, что будет произведена "корректировка фактического заработка пенсионеров, исходя из средней заработной платы работников в республике, примененной при предыдущем перерасчете пенсий, с повышением ее величины на 6%".