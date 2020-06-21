В Белоруссии с 1 июля вырастут пенсии

МИНСК, 21 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о повышении трудовых пенсий, сообщила в воскресенье пресс-служба белорусского лидера.
"Предусмотрено в целях повышения трудовых пенсий провести их перерасчет с 1 июля 2020 года в связи с ростом средней заработной платы работников в республике", - говорится в сообщении. Там уточняется, что будет произведена "корректировка фактического заработка пенсионеров, исходя из средней заработной платы работников в республике, примененной при предыдущем перерасчете пенсий, с повышением ее величины на 6%".
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"Финансирование расходов по реализации указа будет осуществляться за счет средств государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Беларуси", - отмечается в сообщении.
Накануне во время рабочей поездки в Могилевскую область Лукашенко анонсировал скорое повышение трудовых пенсий. Он отметил, что во время завершившегося этапа сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты на выборах, назначенных на 9 августа, порой поднимался вопрос о пенсиях. Белорусский лидер согласился, что "пенсия, конечно, небольшая". По его словам, изначально повышение планировалось в четвертом квартале, но он попросил, чтобы "перенесли то повышение сюда". Лукашенко заметил, что "немного есть денег", и нужно ветеранам, пенсионерам помочь, насколько это возможно. Он подчеркнул, что "это не популизм, не ради каких-то выборов". Ожидается, что в среднем трудовые пенсии вырастут более, чем на 5%.
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