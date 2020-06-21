В Москве участки для голосования по поправкам организуют в ТЦ

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Избирательные участки в столичных торговых центрах и Москва-сити организуют для голосования по поправкам к конституции, сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
"Дополнительно были образованы участки в местах массового пребывания людей для тех, кто будет находиться Москве в дни голосования", - сказал Реут.
Он отметил, что таких участков пять: в центральном детском магазине на Лубянке, три участка в Москве-сити (МФК "Око", Айкью-квартал, "Афимолл-сити") и один участок в Гостином дворе.
Он подчеркнул, что санитарная безопасность на таких участках будет обеспечена в полном объеме.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.