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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200621/1573264388.html
В Москве участки для голосования по поправкам организуют в ТЦ
Избирательные участки в столичных торговых центрах и Москва-сити организуют для голосования по поправкам к конституции, сообщил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T16:40
голосование по поправкам в конституцию
мосгоризбирком
конституция рф
владимир путин
общество
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мосгоризбирком, конституция рф, владимир путин, общество

В Москве участки для голосования по поправкам организуют в ТЦ

16:40 21.06.2020
602
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПодготовка избирательных участков к голосованию по внесению изменений в Конституцию РФ
Подготовка избирательных участков к голосованию по внесению изменений в Конституцию РФ
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Подготовка избирательных участков к голосованию по внесению изменений в Конституцию РФ. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Избирательные участки в столичных торговых центрах и Москва-сити организуют для голосования по поправкам к конституции, сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
"Дополнительно были образованы участки в местах массового пребывания людей для тех, кто будет находиться Москве в дни голосования", - сказал Реут.
Он отметил, что таких участков пять: в центральном детском магазине на Лубянке, три участка в Москве-сити (МФК "Око", Айкью-квартал, "Афимолл-сити") и один участок в Гостином дворе.
Он подчеркнул, что санитарная безопасность на таких участках будет обеспечена в полном объеме.
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
19 июня, 19:19Голосование по поправкам в Конституцию
ЦИК назвал главную задачу при подготовке голосования по поправкам
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.
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Голосование по поправкам в КонституциюМосгоризбиркомКонституция РФВладимир ПутинОбщество
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