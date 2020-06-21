В Москве участки для голосования по поправкам организуют в ТЦ

"Дополнительно были образованы участки в местах массового пребывания людей для тех, кто будет находиться Москве в дни голосования", - сказал Реут.

Он отметил, что таких участков пять: в центральном детском магазине на Лубянке, три участка в Москве-сити (МФК "Око", Айкью-квартал, "Афимолл-сити") и один участок в Гостином дворе.