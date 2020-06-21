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Сыну кандидата в президенты Белоруссии Бабарико предъявили обвинение
Эдуарду Бабарико, который является сыном претендента в президенты Белоруссии Виктора Бабарико и главой его избирательного штаба, предъявлено обвинение, обоим... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T21:36
дело белгазпромбанка
белгазпромбанк
виктор бабарико
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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дело белгазпромбанка, белгазпромбанк, виктор бабарико, белоруссия, в мире

Сыну кандидата в президенты Белоруссии Бабарико предъявили обвинение

16:38 21.06.2020 (обновлено: 21:36 21.06.2020)
16352
© Sputnik / Виктор Толочко Задержание экс-главы Белгазпромбанка Виктор Бабарико
Задержание экс-главы Белгазпромбанка Виктор Бабарико
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 21 июн — РИА Новости. Эдуарду Бабарико, который является сыном претендента в президенты Белоруссии Виктора Бабарико и главой его избирательного штаба, предъявлено обвинение, обоим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщил в воскресенье штаб политика.
"Виктору и Эдуарду предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении штаба в Twitter.
Председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико
20 июня, 16:10
Штаб Бабарико опубликовал данные о его доходах
Там отмечается, что "постановление об избрании меры пресечения будет обжаловано".
В субботу обвинение было предъявлено и самому претенденту на пост президента, сообщил накануне РИА Новости адвокат политика Дмитрий Лаевский. При этом адвокаты находятся под подпиской о неразглашении данных и суть обвинений пояснить не могут.
Ранее в головном офисе Белгазпромбанка, который Бабарико возглавлял на протяжении 20 лет вплоть до решения выдвигаться кандидатом в президенты, прошли обыски. Комитет госконтроля (КГК) республики заявил, что на базе финансовой организации действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. В четверг были задержаны Бабарико и его сын Эдуард, они помещены в СИЗО КГБ. Всего же задержаны около 20 человек, в том числе топ-менеджеры банка. В пятницу в КГК РИА Новости сообщили, что материалы дела Белгазпромбанка были переданы в Генпрокуратуру республики, которая дальнейшее расследование поручила КГБ.
Виктор Бабарико
20 июня, 12:12
Штаб Бабарико подал документы для его регистрации кандидатом в президенты
Ранее Комитет госконтроля заявил, что Бабарико "задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором, руководителем противоправной деятельности, попытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов". При этом сын Бабарико подозревается в уклонении от уплаты налогов, заявляла его близкая подруга Александра Зверева.
Как поясняла РИА Новости глава ЦИК республики Лидия Ермошина, нахождение Бабарико под стражей не мешает ему баллотироваться в президенты и быть избранным главой государства, если он будет зарегистрирован в качестве кандидата. Инициативная группа политика ранее сдала необходимые документы и достаточное количество подписей избирателей для рассмотрения вопроса о его регистрации кандидатом. Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа.
Виктор Бабарико
19 июня, 15:44
Белорусские правозащитники признали Бабарико и его сына политзаключенными
3111522257
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Дело БелгазпромбанкаБелгазпромбанкВиктор БабарикоБелоруссияВ мире
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