Сыну кандидата в президенты Белоруссии Бабарико предъявили обвинение

МИНСК, 21 июн — РИА Новости. Эдуарду Бабарико, который является сыном претендента в президенты Белоруссии Виктора Бабарико и главой его избирательного штаба, предъявлено обвинение, обоим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщил в воскресенье штаб политика.
"Виктору и Эдуарду предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении штаба в Twitter.
20 июня, 16:10Штаб Бабарико опубликовал данные о его доходах
Там отмечается, что "постановление об избрании меры пресечения будет обжаловано".
В субботу обвинение было предъявлено и самому претенденту на пост президента, сообщил накануне РИА Новости адвокат политика Дмитрий Лаевский. При этом адвокаты находятся под подпиской о неразглашении данных и суть обвинений пояснить не могут.
Ранее в головном офисе Белгазпромбанка, который Бабарико возглавлял на протяжении 20 лет вплоть до решения выдвигаться кандидатом в президенты, прошли обыски. Комитет госконтроля (КГК) республики заявил, что на базе финансовой организации действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. В четверг были задержаны Бабарико и его сын Эдуард, они помещены в СИЗО КГБ. Всего же задержаны около 20 человек, в том числе топ-менеджеры банка. В пятницу в КГК РИА Новости сообщили, что материалы дела Белгазпромбанка были переданы в Генпрокуратуру республики, которая дальнейшее расследование поручила КГБ.
Ранее Комитет госконтроля заявил, что Бабарико "задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором, руководителем противоправной деятельности, попытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов". При этом сын Бабарико подозревается в уклонении от уплаты налогов, заявляла его близкая подруга Александра Зверева.
Как поясняла РИА Новости глава ЦИК республики Лидия Ермошина, нахождение Бабарико под стражей не мешает ему баллотироваться в президенты и быть избранным главой государства, если он будет зарегистрирован в качестве кандидата. Инициативная группа политика ранее сдала необходимые документы и достаточное количество подписей избирателей для рассмотрения вопроса о его регистрации кандидатом. Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа.