Сыну кандидата в президенты Белоруссии Бабарико предъявили обвинение

МИНСК, 21 июн — РИА Новости. Эдуарду Бабарико, который является сыном претендента в президенты Эдуарду Бабарико, который является сыном претендента в президенты Белоруссии Виктора Бабарико и главой его избирательного штаба, предъявлено обвинение, обоим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщил в воскресенье штаб политика.

"Виктору и Эдуарду предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении штаба в Twitter.

Там отмечается, что "постановление об избрании меры пресечения будет обжаловано".

В субботу обвинение было предъявлено и самому претенденту на пост президента, сообщил накануне РИА Новости адвокат политика Дмитрий Лаевский. При этом адвокаты находятся под подпиской о неразглашении данных и суть обвинений пояснить не могут.

Ранее в головном офисе Белгазпромбанка , который Бабарико возглавлял на протяжении 20 лет вплоть до решения выдвигаться кандидатом в президенты, прошли обыски. Комитет госконтроля (КГК) республики заявил, что на базе финансовой организации действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. В четверг были задержаны Бабарико и его сын Эдуард, они помещены в СИЗО КГБ. Всего же задержаны около 20 человек, в том числе топ-менеджеры банка. В пятницу в КГК РИА Новости сообщили, что материалы дела Белгазпромбанка были переданы в Генпрокуратуру республики, которая дальнейшее расследование поручила КГБ.

Ранее Комитет госконтроля заявил, что Бабарико "задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором, руководителем противоправной деятельности, попытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов". При этом сын Бабарико подозревается в уклонении от уплаты налогов, заявляла его близкая подруга Александра Зверева.