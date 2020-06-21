ООН обеспокоена намеренными атаками на медперсонал в Афганистане

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Организация объединенных наций опубликовала особый доклад, в котором выразила глубокую обеспокоенность в связи с преднамеренными атаками на медработников и медицинские учреждения в Организация объединенных наций опубликовала особый доклад, в котором выразила глубокую обеспокоенность в связи с преднамеренными атаками на медработников и медицинские учреждения в Афганистане на фоне пандемии COVID-19, следует из релиза на сайте Миссии ООН по содействию в Афганистане (UNAMA).

В докладе освещаются вооруженные нападения в Афганистане, затронувшие систему здравоохранения, за период с 11 марта (дата объявления вспышки COVID-19 пандемией) по 23 мая (момент объявления " Талибаном " о трехдневном прекращении огня в Афганистане).

"В то время, когда для спасения каждой жизни в Афганистане требовались неотложные гуманитарные меры, (представители движения – ред.) "Талибан" и Национальных сил обороны и безопасности Афганистана преднамеренно осуществляли насильственные действия, которые подрывали сферу здравоохранения. Таким действиям нет оправдания, безопасность и благосостояние мирного населения должны быть приоритетом", - заявила глава миссии Дебора Лайонс, слова которой приводятся в релизе.

Отмечается, что в общей сложности было зафиксировано 15 атак, затронувших систему здравоохранения. Из них 12 классифицированы как целенаправленные, еще три - как инциденты, связанные с причинением неумышленного вреда. По данным ООН, ответственность за большую часть нападений несет организация "Талибан". В свою очередь Национальные силы обороны и безопасности Афганистана осуществили три преднамеренные атаки. Как отмечается, неизвестно, какая из сторон несет ответственность за самое "чудовищное" нападение – атаку на родильное отделение в больнице Кабула.

Преднамеренные атаки на медучреждения запрещены международным гуманитарным правом и являются военными преступлениями, отмечается в релизе.

Атака на роддом произошла 12 мая. Террорист-смертник произвел взрыв у входа в больницу в Кабуле, после в здание госпиталя ворвались боевики. Только часть медицинского персонала успела покинуть здание. В результате нападения на больницу погибли 24 человека, как минимум 20 были ранены.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки " Исламское государство "*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

В конце февраля на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.