Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200621/1573264141.html
В Сербии число умерших пациентов с COVID-19 превысило 260
В Сербии за сутки скончался один больной COVID-19, выявлены 93 новых зараженных, сообщило министерство здравоохранения. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T16:32
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
черногория
северная македония
сербия
босния и герцеговина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570026172_0:0:2922:1645_1400x0_80_0_0_57c1dfda04af7371386991fd80330f83.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200615/1572939277.html
https://ria.ru/20200618/1573095149.html
черногория
северная македония
сербия
босния и герцеговина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570026172_0:0:2922:1645_1400x0_80_0_0_57c1dfda04af7371386991fd80330f83.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570026172_0:0:2196:1646_1400x0_80_0_0_92d22096e785fdbc57ecb09b252ea693.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570026172_200:0:1846:1646_1400x0_80_0_0_593cb57bb0198c9d4338c000533c2ee4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, черногория, северная македония, сербия, босния и герцеговина, в мире

В Сербии число умерших пациентов с COVID-19 превысило 260

16:32 21.06.2020
241
© РИА Новости / Министерство обороны РФСербия
Сербия
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Сербия. Архивное фото
БЕЛГРАД, 21 июн - РИА Новости. В Сербии за сутки скончался один больной COVID-19, выявлены 93 новых зараженных, сообщило министерство здравоохранения.
С 23 марта в Сербии ежедневно один или несколько человек умирали от коронавируса. Во второй половине мая и в июне несколько дней прошло без жертв.
Улицы Белграда во время комендантского часа
15 июня, 12:27Акценты
Что потеряла Сербия? Страна подсчитывает убытки от коронавирусаСербия рассчитывала, что 2020 год станет самым успешным в плане туризма. Однако этому помешала пандемия. Как страна планирует возместить убытки?
"В последние 24 часа умер один пациент с COVID-19. Общее число скончавшихся с начала пандемии - 261 человек. Выявлены 91 новых зараженных, всего 12 894 больных", - заявил минздрав в воскресенье.
Министр здравоохранения Златибор Лончар ранее предположил, что отсутствие новых зараженных коронавирусом можно ожидать в Сербии 9 или 10 июля.
Фотоснимок коронавируса
18 июня, 02:56Распространение нового коронавируса
Названы главные симптомы коронавируса у детей
Сербия смягчила меры после отмены 6 мая режима ЧП и комендантского часа, введенных в середине марта. Работают кафе и рестораны, государственные и коммерческие предприятия. Сохраняются меры социальной дистанции в общественных местах и транспорте, необходимость носить маски в государственных и коммерческих объектах. Власти страны с 1 июня разрешили массовые собрания с присутствием более 1 тысячи человек.
Сербия 18 мая открыла авиасообщение, национальный авиаперевозчик запустил регулярные рейсы 21 мая. Власти Сербии с 1 июня открыли границы для граждан соседних Боснии и Герцеговины, Черногории, Северной Македонии и Албании.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
100300
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ЧерногорияСеверная МакедонияСербияБосния и ГерцеговинаВ мире
Рекомендуем
Иранский политик Мохаммад Мехди Захеди
Депутат иранского парламента заразился коронавирусом
Девушка едет на велосипеде мимо экспозиции, организованной в рамках акции Спасибо медработникам, в Москве
В Москве появились арт-объекты, посвященные Дню медработника
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
ООН обеспокоена намеренными атаками на медперсонал в Афганистане
Виды города Белград
Явка на парламентских выборах в Сербии составила 26,11%
В Астрахани по подозрению в убийстве 12-летнего мальчика задержана его мать. Стоп-кадр видео
В СР рассказали об астраханке, подозреваемой в убийстве сына
Повстанец в провинции Мариб смотрит на дым поднимающийся от взрыва
Йеменские сепаратисты захватили архипелаг Сокотра
Подготовка избирательных участков к голосованию по внесению изменений в Конституцию РФ
В Москве участки для голосования по поправкам организуют в ТЦ
Парламент в Иране
Иранский парламент потребовал приостановить проверки МАГАТЭ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
В Белоруссии с 1 июля вырастут пенсии
Полицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания
В Британии число жертв коронавируса увеличилось на 43 человека
Певица Татьяна Буланова
Татьяна Буланова рассказала о перенесенном микроинсульте
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху обвинил Иран во лжи по ядерной программе
Задержание экс-главы Белгазпромбанка Виктор Бабарико
Сыну кандидата в президенты Белоруссии Бабарико предъявили обвинение
Китай
На юго-западе Китая ищут восемь пропавших на реке детей
Верующие во время молитвы в Московской соборной мечети
В Московской соборной мечети помолились о воинах, павших за Отечество
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16В Египте число зараженных коронавирусом превысило 55 тысяч человек
03:07В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 50 тысяч человек
03:06КНДР подготовила 12 миллионов листовок для распространения в Южной Корее
03:03В Москве проведут выборочное тестирование членов избиркомов на COVID-19
02:59На границе Индии и Мьянмы произошло землетрясение магнитудой 5,8
02:56Соседка матери замурованного в бетон мальчика рассказала о трагедии
02:55В России отмечается День памяти и скорби
02:21Верзилова оставили на ночь в ОВД
02:18Названы европейские страны с самым доступным для населения электричеством
02:15Эксперт рассказал, как сделать работу смартфона безопасной для здоровья
02:10Может загореться, взорваться. Как уберечь смартфон в жару
01:58Счетная палата проверила исполнение бюджета в Минвостокразвития
01:53В Петербурге огласят приговор двум фигурантам дела "Сети"*
01:42Валерия объяснила, почему никогда не поет со своей дочерью
01:22Депутат Рады осудил акцию с флагом ЛГБТ над киевской "Родиной-матерью"
01:22Счетная палата проверила исполнение бюджета в Минкавказе
01:05Авиакомпания "Россия" возобновляет туристические рейсы в Сочи
00:54Путина ждут в главном храме Вооруженных сил России
00:39Парень блогерши Тропицель раскрыл подробности смертельного ДТП
00:38Прокурор попросит наказание для режиссера Серебренникова
Лента новостейМолния