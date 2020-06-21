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В Сербии число умерших пациентов с COVID-19 превысило 260
В Сербии за сутки скончался один больной COVID-19, выявлены 93 новых зараженных, сообщило министерство здравоохранения. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T16:32
2020-06-21T16:32
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, черногория, северная македония, сербия, босния и герцеговина, в мире
БЕЛГРАД, 21 июн - РИА Новости. В Сербии за сутки скончался один больной COVID-19, выявлены 93 новых зараженных, сообщило министерство здравоохранения.
С 23 марта в Сербии ежедневно один или несколько человек умирали от коронавируса. Во второй половине мая и в июне несколько дней прошло без жертв.
"В последние 24 часа умер один пациент с COVID-19. Общее число скончавшихся с начала пандемии - 261 человек. Выявлены 91 новых зараженных, всего 12 894 больных", - заявил минздрав в воскресенье.
Министр здравоохранения Златибор Лончар ранее предположил, что отсутствие новых зараженных коронавирусом можно ожидать в Сербии 9 или 10 июля.
Сербия смягчила меры после отмены 6 мая режима ЧП и комендантского часа, введенных в середине марта. Работают кафе и рестораны, государственные и коммерческие предприятия. Сохраняются меры социальной дистанции в общественных местах и транспорте, необходимость носить маски в государственных и коммерческих объектах. Власти страны с 1 июня разрешили массовые собрания с присутствием более 1 тысячи человек.
Сербия 18 мая открыла авиасообщение, национальный авиаперевозчик запустил регулярные рейсы 21 мая. Власти Сербии с 1 июня открыли границы для граждан соседних Боснии и Герцеговины, Черногории, Северной Македонии и Албании.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф