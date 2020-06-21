В Москве появились арт-объекты, посвященные Дню медработника

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Арт-объекты и фотовыставки, посвященные Дню медицинского работника, появились в Москве, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Сегодня отмечается День медицинского работника. И в этот праздничный день фотовыставки "Спасибо медработникам" открылись на Тверском, Гоголевском и Чистопрудном бульварах. На снимках – врачи, медсестры, фельдшеры, лаборанты и другие работники московской медицины, которые в последние месяцы нелегкой борьбы с коронавирусом были на передовой. В каждом кадре отражен сильный характер наших медиков и желание помогать", - сказала Ракова.
Она отметила, что выставки будут открыты для москвичей целый месяц. Кроме того, по ее словам, в городе появились арт-объекты, посвященные героической работе врачей.
"Благодарности врачам также можно будет увидеть весь день на Останкинской башне, фасаде Смоленского моста, экранах павильона МЦД на площади Киевского вокзала и медиафасаде ВТБ Арены - Центрального стадиона "Динамо" имени Льва Яшина", – рассказала Ракова.
Она отметила, что репортажные снимки познакомят москвичей с трудовыми буднями медработников московской скорой помощи, авиационного центра больницы им. Юдина, больниц №52, №15 им. Филатова, №1 им. Пирогова, детской больницы им. Башляевой, поликлиник, лабораторий, колл-центров и других организаций, задействованных в борьбе с коронавирусом. Фотовыставка продлится до 21 июля.
"Увидеть арт-объекты ко Дню медработника можно на Трубной и Тверской площадях, на Лубянке и в парке Горького. Они посвящены героической работе врачей и напомнят москвичам и гостям города о важности и необходимости работы врачей. Также на них можно увидеть некоторые интересные факты о столичном здравоохранении. Например, сколько бригад скорой помощи ежедневно работают в столице и сколько происходит обращений в поликлинику за год", - рассказала Ракова.
День медицинского работника отмечается в России 21 июня.
Вчера, 04:02День медицинского работника в России