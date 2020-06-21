В Москве появились арт-объекты, посвященные Дню медработника

"Увидеть арт-объекты ко Дню медработника можно на Трубной и Тверской площадях, на Лубянке и в парке Горького. Они посвящены героической работе врачей и напомнят москвичам и гостям города о важности и необходимости работы врачей. Также на них можно увидеть некоторые интересные факты о столичном здравоохранении. Например, сколько бригад скорой помощи ежедневно работают в столице и сколько происходит обращений в поликлинику за год", - рассказала Ракова.