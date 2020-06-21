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Йеменские сепаратисты захватили архипелаг Сокотра
Силы Переходного совета Южного Йемена объявили об установлении контроля над архипелагом Сокотра, расположенном в Индийском океане. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T16:24
айдарус аз-зубейди
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айдарус аз-зубейди, саудовская аравия, йемен, эр-рияд (город), в мире

Йеменские сепаратисты захватили архипелаг Сокотра

16:24 21.06.2020
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© Nabil HasanПовстанец в провинции Мариб смотрит на дым поднимающийся от взрыва
Повстанец в провинции Мариб смотрит на дым поднимающийся от взрыва
© Nabil Hasan
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Силы Переходного совета Южного Йемена объявили об установлении контроля над архипелагом Сокотра, расположенном в Индийском океане.
Ранее правительство Йемена неоднократно обвиняло южных сепаратистов в попытке установить контроль над Сокотрой. 19 июня телеканал Al-Jazeera сообщал со ссылкой на источники, что саудовские войска, поддерживающие йеменскую армию, покинули в четверг опорные пункты в окрестностях столицы одноименной провинции города Хадибо и передали их под контроль Переходного совета.
В заявлении совета, размещенном на их официальном сайте, отмечается, что Сокотра была "полностью освобождена". Глава отделения Переходного совета на Сокотре Али Ибрагим ас-Сакли заявил, что совет во главе с его лидером Айдарусом аз-Зубейди утвердил введение самоуправления на архипелаге.
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Центральные йеменские власти уже отреагировали на произошедшие события. "То, что совершили формирования так называемого Переходного совета на архипелаге Сокотра, является полномасштабным переворотом, подорвавшим институты государства в провинции", - сообщает государственное агентство SABA со ссылкой на источник в правительстве Йемена.
В ноябре 2019 года международно признанное правительство Йемена во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади и сепаратисты из Переходного совета Южного Йемена подписали в Эр-Рияде мирное соглашение о прекращении военного противостояния. Подписание прошло в присутствии наследных принцев Саудовской Аравии и Абу-Даби Мухаммеда бен Сальмана и Мухаммеда бен Зеида, а также президента Йемена. Соглашение, в частности, предусматривает передачу захваченных сепаратистами на юге страны военных объектов и госучреждений в руки правительства.
Сепаратисты создали свой собственный Переходный совет Южного Йемена в мае 2017 года. Их лидером выступил уволенный незадолго до этого президентом Абд Раббу Мансуром Хади губернатор провинции Аден Айдарус аз-Зубейди.
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Айдарус аз-ЗубейдиСаудовская АравияЙеменЭр-Рияд (город)В мире
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