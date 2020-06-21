Йеменские сепаратисты захватили архипелаг Сокотра

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Силы Переходного совета Южного Йемена объявили об установлении контроля над архипелагом Сокотра, расположенном в Индийском океане.
Ранее правительство Йемена неоднократно обвиняло южных сепаратистов в попытке установить контроль над Сокотрой. 19 июня телеканал Al-Jazeera сообщал со ссылкой на источники, что саудовские войска, поддерживающие йеменскую армию, покинули в четверг опорные пункты в окрестностях столицы одноименной провинции города Хадибо и передали их под контроль Переходного совета.
В заявлении совета, размещенном на их официальном сайте, отмечается, что Сокотра была "полностью освобождена". Глава отделения Переходного совета на Сокотре Али Ибрагим ас-Сакли заявил, что совет во главе с его лидером Айдарусом аз-Зубейди утвердил введение самоуправления на архипелаге.
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Центральные йеменские власти уже отреагировали на произошедшие события. "То, что совершили формирования так называемого Переходного совета на архипелаге Сокотра, является полномасштабным переворотом, подорвавшим институты государства в провинции", - сообщает государственное агентство SABA со ссылкой на источник в правительстве Йемена.
В ноябре 2019 года международно признанное правительство Йемена во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади и сепаратисты из Переходного совета Южного Йемена подписали в Эр-Рияде мирное соглашение о прекращении военного противостояния. Подписание прошло в присутствии наследных принцев Саудовской Аравии и Абу-Даби Мухаммеда бен Сальмана и Мухаммеда бен Зеида, а также президента Йемена. Соглашение, в частности, предусматривает передачу захваченных сепаратистами на юге страны военных объектов и госучреждений в руки правительства.
Сепаратисты создали свой собственный Переходный совет Южного Йемена в мае 2017 года. Их лидером выступил уволенный незадолго до этого президентом Абд Раббу Мансуром Хади губернатор провинции Аден Айдарус аз-Зубейди.