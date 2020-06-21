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Депутат иранского парламента заразился коронавирусом
Депутат иранского парламента нового созыва Мохаммад Мехди Захеди заразился коронавирусом, сообщило в воскресенье агентство ISNA. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T16:22
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коронавирус covid-19
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353
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коронавирус covid-19, мохаммад-багер галибаф, иран, в мире

Депутат иранского парламента заразился коронавирусом

16:22 21.06.2020
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© Фото : Icana Иранский политик Мохаммад Мехди Захеди
Иранский политик Мохаммад Мехди Захеди
© Фото : Icana
Иранский политик Мохаммад Мехди Захеди . Архивное фото
ТЕГЕРАН, 21 июн - РИА Новости. Депутат иранского парламента нового созыва Мохаммад Мехди Захеди заразился коронавирусом, сообщило в воскресенье агентство ISNA.
По его данным, депутат недавно собравшегося парламента был госпитализирован накануне, в субботу, в одну из тегеранских больниц, его состояние улучшается.
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Избранный по итогам февральских выборов парламент впервые собрался 27 мая. На следующий день экс-мэр Тегерана и военный Мохаммад-Багер Галибаф был выбран депутатами в качестве председателя парламента.
Еще до созыва парламента в конце мая скончались двое депутатов, заразившихся коронавирусом. В парламенте предыдущего созыва, столкнувшегося с коронавирусом ближе к концу срока своих полномочий, коронавирусом переболели не менее 20 народных избранников, а сам COVID-19, распространяющийся по Ирану с 19 февраля, вынудил законодательный орган на время прекратить практику открытых пленарных заседаний до начала апреля.
Общее число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 204 952, жертв - 9623. Выздоровели не менее 163 591 человека.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Мохаммад-Багер ГалибафИранВ мире
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