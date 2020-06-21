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Явка на парламентских выборах в Сербии составила 26,11%
Явка на выборах депутатов парламента Сербии, краевых и муниципальных органов власти к 15.00 мск составила 26,11%, сообщил избирком. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T16:23
ивица дачич
александр вучич
воислав шешель
сербия
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РИА Новости
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353
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ивица дачич, александр вучич, воислав шешель, сербия, косово, в мире

Явка на парламентских выборах в Сербии составила 26,11%

16:23 21.06.2020
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© РИА Новости / Максим БогодвидВиды города Белград
Виды города Белград
© РИА Новости / Максим Богодвид
Виды города Белград. Архивное фото
БЕЛГРАД, 21 июн - РИА Новости. Явка на выборах депутатов парламента Сербии, краевых и муниципальных органов власти к 15.00 мск составила 26,11%, сообщил избирком.
По данным Республиканской избирательной комиссии (РИК), правом голоса обладают 6,5 миллиона граждан Сербии, которые голосуют с 7.00 (8.00 мск) до 20.00 (21.00 мск) на 8,4 тысячи участков, 90 участков находятся на территории Косово и Метохии, а 42 - за рубежом. Избирком зарегистрировал 3,3 тысячи местных и 111 иностранных наблюдателей, включая представителей БДИПЧ ОБСЕ.
Улицы Белграда во время комендантского часа
Вчера, 15:33
МВД Сербии сообщило о драке избирателей из-за очереди на голосование
Из-за COVID-19 члены участковых комиссий и избиратели должны носить защитные маски, дезинфицировать руки и сохранять социальную дистанцию в один метр, избегая физического контакта.
"Явка до 15.00 мск составила 26,11% избирателей. Выборы проходят без нарушений", - заявили члены избирательной комиссии на брифинге. Отмечается, что это данные без явки в Косово и Метохии.
На парламентских выборах в 2016 году к этому времени явка по стране составила 29,7%.
Президент Сербии Александр Вучич проголосовал в столичном районе Нови-Београд, причем отстоял очередь к кабинке вместе с гражданами. Ранее проголосовали члены правительства Сербии и руководители крупных партий.
РИК должна объявить результаты волеизъявления не позже 96 часов от окончания голосования и в течение 10 дней вручить мандаты новоизбранным парламентариям.
Национальный парламент Сербии
Вчера, 02:00
Процедура выборов в парламент Сербии
Явка ожидается на уровне 45%. Согласно последним данным соцопросов, ценз в 3% преодолеют всего несколько блоков из 21 зарегистрированного. Среди них правящая Сербская прогрессивная партия президента Александра Вучича, Социалистическая партия Сербии первого вице-премьера и главы МИД Ивицы Дачича, оппозиционная Сербская радикальная партия Воислава Шешеля и движение бывшего призера-ватерполиста, ныне руководителя одного из районов Белграда Александра Шапича.
В однопалатной скупщине Сербии 250 мест, депутаты избираются сроком на четыре года.
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Ивица ДачичАлександр ВучичВоислав ШешельСербияКосовоВ мире
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