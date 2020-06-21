Москвичка избила таксиста из-за 20 рублей, сообщили СМИ

По информации телеканала, водитель забрал девушку и двух ее спутников у Электрического переулка. Когда они приехали по указанному адресу, один из сидящих на заднем сиденье мужчин протянул таксисту купюру в тысячу рублей. Водитель сумел найти только 750 рублей сдачи и извинился, что не имеет при себе еще 20 рублей. Девушка возмутилась и заявила, что "дарить" ему эти деньги никто не собирается.