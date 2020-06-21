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https://ria.ru/20200621/1573263539.html
Москвичка избила таксиста из-за 20 рублей, сообщили СМИ
Пассажирка такси в Москве избила таксиста и рассекла ему бровь из-за того, что он не смог найти 20 рублей сдачи, сообщил РЕН ТВ. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T16:18
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200618/1573120933.html
статья 115 УК РФ. на общественные работы ее на год и компенсация за лечение, а также моральный вред. тысяч 40
65
Постоянно сталкиваюсь с отсутствием сдачи. Видимо это фишка профессии :)
62
25
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/152596/40/1525964002_0:138:3154:1912_1400x0_80_0_0_cda73caffc01045c3e880f08ed492070.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, происшествия

Москвичка избила таксиста из-за 20 рублей, сообщили СМИ

16:10 21.06.2020 (обновлено: 16:18 21.06.2020)
9051
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТакси
Такси
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Пассажирка такси в Москве избила таксиста и рассекла ему бровь из-за того, что он не смог найти 20 рублей сдачи, сообщил РЕН ТВ.
По информации телеканала, водитель забрал девушку и двух ее спутников у Электрического переулка. Когда они приехали по указанному адресу, один из сидящих на заднем сиденье мужчин протянул таксисту купюру в тысячу рублей. Водитель сумел найти только 750 рублей сдачи и извинился, что не имеет при себе еще 20 рублей. Девушка возмутилась и заявила, что "дарить" ему эти деньги никто не собирается.
Сотрудник полиции
18 июня, 13:35
Житель Омска из ревности зарезал таксиста на глазах у соседей
Девушка попыталась отнять у него конверт с деньгами, где была вся дневная выручка водителя, но он удержал ее руку. Тогда пассажирка начала бить таксиста и рассекла ему бровь. После этого кампания вышла из машины, а водитель обратился в травмпункт.
1629161330265
Обсудить 25
МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
статья 115 УК РФ. на общественные работы ее на год и компенсация за лечение, а также моральный вред. тысяч 40
21 июня, 16:27
kkristallovich_r
6110003
Постоянно сталкиваюсь с отсутствием сдачи. Видимо это фишка профессии :)
21 июня, 16:33
Виталик А
121010039
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