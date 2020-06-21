https://ria.ru/20200621/1573263539.html
Москвичка избила таксиста из-за 20 рублей, сообщили СМИ
Пассажирка такси в Москве избила таксиста и рассекла ему бровь из-за того, что он не смог найти 20 рублей сдачи, сообщил РЕН ТВ. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T16:10
2020-06-21T16:18
москва
происшествия
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https://cdn25.img.ria.ru/images/152596/40/1525964002_0:138:3154:1912_1400x0_80_0_0_cda73caffc01045c3e880f08ed492070.jpg
https://ria.ru/20200618/1573120933.html
kristallovich_r
статья 115 УК РФ. на общественные работы ее на год и компенсация за лечение, а также моральный вред. тысяч 40
65
Виталик А
Постоянно сталкиваюсь с отсутствием сдачи. Видимо это фишка профессии :)
62
25
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/152596/40/1525964002_0:138:3154:1912_1400x0_80_0_0_cda73caffc01045c3e880f08ed492070.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия