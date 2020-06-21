https://ria.ru/20200621/1573263510.html
Нетаньяху обвинил Иран во лжи по ядерной программе
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Иран во лжи в отношении международного сообщества, чтобы иметь возможность создать ядерное оружие, и отметил, РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T16:09
2020-06-21T16:09
магатэ
биньямин нетаньяху
иран
израиль
в мире
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https://ria.ru/20200424/1570522240.html
Naum Vygodsky
А сами, конечно, никогда не врут. Якобы, ядерная держава.
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1
иран
израиль
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
магатэ, биньямин нетаньяху, иран, израиль, в мире