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Нетаньяху обвинил Иран во лжи по ядерной программе
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Иран во лжи в отношении международного сообщества, чтобы иметь возможность создать ядерное оружие, и отметил, РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T16:09
магатэ
биньямин нетаньяху
иран
израиль
в мире
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https://ria.ru/20200424/1570522240.html
А сами, конечно, никогда не врут. Якобы, ядерная держава.
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иран
израиль
РИА Новости
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
магатэ, биньямин нетаньяху, иран, израиль, в мире

Нетаньяху обвинил Иран во лжи по ядерной программе

16:09 21.06.2020
523
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПремьер-министр Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
ТЕЛЬ-АВИВ, 21 июн - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Иран во лжи в отношении международного сообщества, чтобы иметь возможность создать ядерное оружие, и отметил, что теперь это ясно и МАГАТЭ.
"Иран продолжает лгать международному сообществу, чтобы получить ядерное оружие. Сегодня даже МАГАТЭ понимает это", - заявил Нетаньяху в ходе заседания кабинета министров, добавив, что отчёт МАГАТЭ "говорит сам за себя".
Глава правительства отметил, что "эти организации понимают теперь то, что Израиль заявлял уже годы".
В пятницу Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с призывом к Ирану предоставить доступ к двум площадкам, которые хочет посетить агентство, из-за предполагаемой незарегистрированной деятельности там. Россия и Китай голосовали против. Постпред Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб-Абади заявил, что Тегеран отвергает резолюцию МАГАТЭ, поскольку она основана на безосновательных утверждениях.
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МАГАТЭБиньямин НетаньяхуИранИзраильВ мире
Популярные комментарии
А сами, конечно, никогда не врут. Якобы, ядерная держава.
21 июня, 16:23
Naum Vygodsky
700041
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