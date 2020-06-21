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Стали известны подробности о напавшем на людей в Рединге
Подозреваемый в нападении в городском парке Рединга местный житель является беженцем из Ливии, ранее судимым за не связанные с терроризмом преступления,... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T16:03
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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353
60
скотленд-ярд, рединг, великобритания, ливия, в мире

Стали известны подробности о напавшем на людей в Рединге

16:03 21.06.2020
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© REUTERS / Peter CziborraНа месте нападения вооруженного ножом мужчины в Рединге, Великобритания
На месте нападения вооруженного ножом мужчины в Рединге, Великобритания
© REUTERS / Peter Cziborra
На месте нападения вооруженного ножом мужчины в Рединге, Великобритания
ЛОНДОН, 21 июн - РИА Новости, Денис Ворошилов. Подозреваемый в нападении в городском парке Рединга местный житель является беженцем из Ливии, ранее судимым за не связанные с терроризмом преступления, сообщила официальный представитель Национальной ассоциации сотрудников службы по работе с условно-досрочно освобождёнными преступниками Таня Бассетт.
Накануне вечером в городском парке Рединга 25-летний мужчина ливийского происхождения напал с ножом на нескольких человек, в результате чего трое были ранены и трое погибли. Нападавший был задержан тем же вечером. Полиция в воскресенье утром заявила, что инцидент связан с терроризмом и назвала имя нападавшего - Хаири Саадалла.
На месте нападения вооруженного ножом мужчины в Рединге, Великобритания
Вчера, 15:50
Одного из пострадавших при инциденте в Рединге выписали из больницы
"Он наблюдался Национальной службой по работе с условно-досрочно освобождёнными преступниками и рассматривался как преступник высокого риска", - сказала Бассетт журналистам.
По ее словам, ранее мужчина отбывал тюремное заключение за не связанные с терроризмом преступления. Служба "хорошо контролировала" Саадаллу, несмотря на принятые в связи с пандемией ограничения. При этом, как отметила Бассетт, у мужчины были "серьезные психические отклонения".
На месте нападения вооруженного ножом мужчины в Рединге, Великобритания
Вчера, 02:42
Инцидент в Рединге не связан с митингом Black Lives Matter
Ранее глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Басу рассказал, что жертвами злоумышленника стали совершенно случайные люди, и нападение никак не связано с прошедшим в городе ранее митингом в поддержку прав чернокожего населения. Мотивация нападавшего пока не ясна, Саадалла действовал в одиночку.
Следствие продолжается, полиция опросила более 40 свидетелей и просит всех очевидцев связаться со следственной группой. В ночь на воскресенье полиция провела обыски в многоквартирном доме в Рединге где, предположительно, проживал задержанный.
На месте нападения вооруженного ножом мужчины в Рединге, Великобритания
Вчера, 15:22
Теракты в Европе в 2017 – 2020 годах
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