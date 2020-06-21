Стали известны подробности о напавшем на людей в Рединге

ЛОНДОН, 21 июн - РИА Новости, Денис Ворошилов. Подозреваемый в нападении в городском парке Подозреваемый в нападении в городском парке Рединга местный житель является беженцем из Ливии , ранее судимым за не связанные с терроризмом преступления, сообщила официальный представитель Национальной ассоциации сотрудников службы по работе с условно-досрочно освобождёнными преступниками Таня Бассетт.

Накануне вечером в городском парке Рединга 25-летний мужчина ливийского происхождения напал с ножом на нескольких человек, в результате чего трое были ранены и трое погибли. Нападавший был задержан тем же вечером. Полиция в воскресенье утром заявила, что инцидент связан с терроризмом и назвала имя нападавшего - Хаири Саадалла.

"Он наблюдался Национальной службой по работе с условно-досрочно освобождёнными преступниками и рассматривался как преступник высокого риска", - сказала Бассетт журналистам.

По ее словам, ранее мужчина отбывал тюремное заключение за не связанные с терроризмом преступления. Служба "хорошо контролировала" Саадаллу, несмотря на принятые в связи с пандемией ограничения. При этом, как отметила Бассетт, у мужчины были "серьезные психические отклонения".

Ранее глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Басу рассказал, что жертвами злоумышленника стали совершенно случайные люди, и нападение никак не связано с прошедшим в городе ранее митингом в поддержку прав чернокожего населения. Мотивация нападавшего пока не ясна, Саадалла действовал в одиночку.