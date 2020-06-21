Семья певца Тома Петти осудила использование его песни на митинге Трампа

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Семья фронтмена американской рок-группы Tom Petty and the Heartbreakers Тома Петти выразила недовольство в связи с использованием песни музыканта во время митинга президента США Дональда Трампа в Оклахоме.
Фронтмен Tom Petty and the Heartbreakers Том Петти и его группа стали известны в США в 1970-х годах. Музыкант скончался в 2017 году в возрасте 66 лет от передозировки лекарственных препаратов.
В сообщении семьи говорится, что в субботу во время митинга Трампа в городе Талса, штат Оклахома, была использована песня Тома Петти I Won't Back Down.
"Трампу никоим образом не разрешалось использовать эту песню для кампании, которая забывает о слишком большом числе американцев и о здравом смысле", - говорится в сообщении семьи музыканта в Twitter.
По словам семьи, Петти бы не хотел, чтобы его песня использовалась в "кампании ненависти".
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"В то же время мы направили официальное предупреждение о нарушении штабу Трампа", - говорится в сообщении.
Это уже не первый случай, когда музыканты осуждают использование их песен на митингах Трампа. Ранее с подобными заявлениями выступали фронтмен американской рок-группы Aerosmith Стивен Тайлер, певица Рианна и музыкант Фаррелл Уильямс.