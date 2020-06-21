Семья певца Тома Петти осудила использование его песни на митинге Трампа

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Талсе, штат Оклахома

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Талсе, штат Оклахома

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Семья фронтмена американской рок-группы Tom Petty and the Heartbreakers Тома Петти выразила недовольство в связи с использованием песни музыканта во время митинга президента Дональда Трампа в Оклахоме. Семья фронтмена американской рок-группы Tom Petty and the Heartbreakers Тома Петти выразила недовольство в связи с использованием песни музыканта во время митинга президента США

Фронтмен Tom Petty and the Heartbreakers Том Петти и его группа стали известны в США в 1970-х годах. Музыкант скончался в 2017 году в возрасте 66 лет от передозировки лекарственных препаратов.

В сообщении семьи говорится, что в субботу во время митинга Трампа в городе Талса , штат Оклахома, была использована песня Тома Петти I Won't Back Down.

"Трампу никоим образом не разрешалось использовать эту песню для кампании, которая забывает о слишком большом числе американцев и о здравом смысле", - говорится в сообщении семьи музыканта в Twitter.

По словам семьи, Петти бы не хотел, чтобы его песня использовалась в "кампании ненависти".

"В то же время мы направили официальное предупреждение о нарушении штабу Трампа", - говорится в сообщении.