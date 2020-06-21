Турция направила дополнительные силы спецназа на север Ирака

АНКАРА, 21 июн – РИА Новости. Минобороны Турции сообщило о направлении дополнительных сил спецназа на север Ирака, где турецкая армия проводит операцию Pence-Kaplan ("Коготь тигра") против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).
"Тяжело быть спецназом... В сердце родина и любовь к народу, на спине груз в 40 килограммов... Наши герои спецназовцы вчера вечером перешли через границу, чтобы присоединиться к операции "Коготь тигра", - говорится в Twitter ведомства.
Zordur #Komando olmak...— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 21, 2020
Gönlünde vatan ve millet aşkı,
sırtında 40 kg’lık yük...
Kahraman Komandolarımız, dün akşam 40 kg’lık çantalarının hazırlıklarını yaparak #PençeKaplan Operasyonu’na katılmak üzere sınır ötesine geçti. 🇹🇷 #MSB #TSK pic.twitter.com/IgMt6Mijdm
Там же размещено видео подготовки турецких солдат. О числе переброшенных в Ирак спецназовцев не сообщается.
В понедельник министерство обороны Турции заявило, что турецкие ВВС провели крупную воздушную операцию на севере Ирака, уничтожив 81 цель РПК. Во вторник турецкая армия приступила к наземной операции с участием артиллерии и спецназа. Объединенное командование ВС Ирака осудило вторжение турецкой авиации, расценив это как нарушение суверенитета страны.
По данным турецкой стороны, после возобновления в июле 2015 года вооруженного конфликта Турции с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли около 1 тысячи военных и полицейских, а также около 500 гражданских. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции, нейтрализовав за пятилетний период более 10 тысяч членов РПК.
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