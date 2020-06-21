Россия за сутки выявила два нарушения перемирия в Сирии

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий зафиксировано два факта открытия огня в провинции Идлиб. Турецкой частью представительства фактов открытия огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.