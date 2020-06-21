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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
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Россия за сутки выявила два нарушения перемирия в Сирии
Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала два нарушения, Турция - ни одного, сообщается в... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T15:56
война в сирии
идлиб (мухафаза)
турция
сирия
в мире
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353
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идлиб (мухафаза), турция, сирия, в мире

Россия за сутки выявила два нарушения перемирия в Сирии

15:56 21.06.2020
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийские и турецкие военные в Сирии
Российские и турецкие военные в Сирии
© РИА Новости
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Российские и турецкие военные в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала два нарушения, Турция - ни одного, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий зафиксировано два факта открытия огня в провинции Идлиб. Турецкой частью представительства фактов открытия огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарные акции не проводились.
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Война в СирииИдлиб (мухафаза)ТурцияСирияВ мире
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