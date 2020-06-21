https://ria.ru/20200621/1573263132.html
Россия за сутки выявила два нарушения перемирия в Сирии
Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала два нарушения, Турция - ни одного, сообщается в... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T15:56
2020-06-21T15:56
война в сирии
идлиб (мухафаза)
турция
сирия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571716538_0:50:1276:768_1400x0_80_0_0_3c8e9950d0196314a2e02fbfb1ff30af.jpg
идлиб (мухафаза)
турция
сирия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571716538_0:50:1276:768_1400x0_80_0_0_3c8e9950d0196314a2e02fbfb1ff30af.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571716538_1:0:1276:956_1400x0_80_0_0_9ce45e1070b818eb2dfb66edce213954.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571716538_0:0:885:885_1400x0_80_0_0_da0cb10da6217f31811134c62ca6bb99.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
идлиб (мухафаза), турция, сирия, в мире