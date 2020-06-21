Знакомая рассказала о поисках сына астраханки, подозреваемой в убийстве

© Фото : СУСК РФ по Астраханской области Место обнаружения в Астраханской области залитого в бетон тела 12-летнего мальчика под полом дома, который принадлежит его старшему брату

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июн - РИА Новости. Активисты из Активисты из Астраханской области две недели круглосуточно искали 12-летнего ребенка, тело которого правоохранители позже нашли в бетоне под полом дома, написала руководитель общественной организации "Многодетные Активные Мамы Астрахани" Римма Галиуллина в Facebook

Как сообщалось ранее, правоохранители 19 июня обнаружили тело 12-летнего ребенка, залитое бетоном под полом дома, который принадлежит его старшему брату. По версии следствия, мальчик ушел из дома 4 марта и вернулся домой под утро следующего дня. Во время ссоры мать ударила его гантелей, и ребенок умер, считает СК . При этом его семья пыталась запутать следствие, сообщая, что они видели его около дома, а также узнали на камерах видеонаблюдения. Мать ребенка задержана. Как сообщал источник, это известный в регионе политический деятель Галина Морозова.

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По словам Галиуллиной, с Морозовой она была знакома. "Замечала, что от Морозовой идет клиническое желание пробиться к власти. Отошла в сторону. Хотя как человека уважала и всегда хотела поддержать", - написала она. После того, как пропал ее ребенок, те, кто раньше тесно с ней общались, снова сплотились на поиски.

"Ночью и днем, в погонях за похожими мальчишками, с листовками его фотографий… Мы реально бегали недели две. Потом злилась на полицию, почему они не шевелятся?! Потом пандемия и все пошли по своим делам или сели на самоизоляцию. Но периодически меня спрашивали, нашли ли Сашу? Нет. И не особо уже было кому-то интересно. Потому что мама его вернулась в политику. Ей не надо, то и мы не дергались", - написала Галиуллина.