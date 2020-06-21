https://ria.ru/20200621/1573262509.html
Знакомая рассказала о поисках сына астраханки, подозреваемой в убийстве
Активисты из Астраханской области две недели круглосуточно искали 12-летнего ребенка, тело которого правоохранители позже нашли в бетоне под полом дома,... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T15:39
2020-06-21T15:39
убийство мальчика в астраханской области
астраханская область
происшествия
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астраханская область
РИА Новости
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РИА Новости
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По подозрению в убийстве подростка задержана его мать. Кадры СК
6 марта 2020 года семейная пара обратилась в правоохранительные органы с заявлением по факту безвестного исчезновения их сына, который 4 марта ушел из дома в направлении школы и не вернулся. В ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при тесном взаимодействии следственного управления СК России по Астраханской области с коллегами из регионального УМВД 19 июня 2020 года залитое бетоном тело ребенка обнаружено под полом дома, который принадлежит его старшему брату. По версии следствия, мальчик ушел из дома 4 марта и вернулся под утро следующего дня домой. В ходе ссоры мать ударила своего сына гантелей. От полученного повреждения несовершеннолетний скончался на месте.
2020-06-21T15:39
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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убийство мальчика в астраханской области, астраханская область, происшествия
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июн - РИА Новости.
Активисты из Астраханской области
две недели круглосуточно искали 12-летнего ребенка, тело которого правоохранители позже нашли в бетоне под полом дома, написала руководитель общественной организации "Многодетные Активные Мамы Астрахани" Римма Галиуллина в Facebook
.
Как сообщалось ранее, правоохранители 19 июня обнаружили тело 12-летнего ребенка, залитое бетоном под полом дома, который принадлежит его старшему брату. По версии следствия, мальчик ушел из дома 4 марта и вернулся домой под утро следующего дня. Во время ссоры мать ударила его гантелей, и ребенок умер, считает СК
. При этом его семья пыталась запутать следствие, сообщая, что они видели его около дома, а также узнали на камерах видеонаблюдения. Мать ребенка задержана. Как сообщал источник, это известный в регионе политический деятель Галина Морозова.
По словам Галиуллиной, с Морозовой она была знакома. "Замечала, что от Морозовой идет клиническое желание пробиться к власти. Отошла в сторону. Хотя как человека уважала и всегда хотела поддержать", - написала она. После того, как пропал ее ребенок, те, кто раньше тесно с ней общались, снова сплотились на поиски.
"Ночью и днем, в погонях за похожими мальчишками, с листовками его фотографий… Мы реально бегали недели две. Потом злилась на полицию, почему они не шевелятся?! Потом пандемия и все пошли по своим делам или сели на самоизоляцию. Но периодически меня спрашивали, нашли ли Сашу? Нет. И не особо уже было кому-то интересно. Потому что мама его вернулась в политику. Ей не надо, то и мы не дергались", - написала Галиуллина.
После сообщения следствия о том, что мальчика нашли мертвым, а по подозрению в убийстве задержана его мать, ей как будто "на голову упал булыжник, наградивший головной болью и истерикой". "Я выла от непонимания, как мать так цинично плакалась нам и говорила спасибо, что мы помогаем. А сама прятала руки, измазанные детской кровью!", - добавила она.