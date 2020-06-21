МВД Сербии сообщило о драке избирателей из-за очереди на голосование

"Отделению полиции Нови-Београд члены участковой комиссии сообщили, что на улице… произошла драка двух избирателей непосредственно перед участком. Сотрудники полиции выехали немедленно и застали граждан П.К. 1941 года рождения и Н.И. 1985 года рождения. Первый заявил, что второй ударил его кулаком в голову, а второй объяснил конфликт тем, что тот негодовал и ругался, когда его беременную жену пропустили голосовать без очереди", - сообщило министерство.