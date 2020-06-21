Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200621/1573262329.html
МВД Сербии сообщило о драке избирателей из-за очереди на голосование
2020-06-21T15:33
ивица дачич
александр вучич
воислав шешель
сербия
белград (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0c/1569933728_0:157:3083:1891_1400x0_80_0_0_52bd65fc0a7e6715df0e56fa48665daa.jpg
https://ria.ru/20200621/1573249396.html
https://ria.ru/20200621/1573170282.html
1
сербия
белград (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0c/1569933728_0:157:3083:1891_1400x0_80_0_0_52bd65fc0a7e6715df0e56fa48665daa.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0c/1569933728_176:0:2907:2048_1400x0_80_0_0_6fcd56c43651c583362917c32a6dc069.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0c/1569933728_135:0:2183:2048_1400x0_80_0_0_16271dec5df760c18ffdf43564773e4d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ивица дачич, александр вучич, воислав шешель, сербия, белград (город), в мире

МВД Сербии сообщило о драке избирателей из-за очереди на голосование

15:33 21.06.2020
248
© РИА Новости / Олег Иванов Улицы Белграда во время комендантского часа
 Улицы Белграда во время комендантского часа
© РИА Новости / Олег Иванов
БЕЛГРАД, 21 июн - РИА Новости. Двое избирателей в Сербии подрались из-за очереди к кабинке для голосования на одном из участков Белграда, сообщило МВД страны.
В Сербии открылись избирательные участки, граждане выбирают новый состав парламента страны, краевых и муниципальных органов власти. По данным Республиканской избирательной комиссии (РИК), правом голоса обладают 6,5 миллиона граждан Сербии, которые голосуют с 7.00 (8.00 мск) до 20.00 (21.00 мск) на 8,4 тысячи участков, 90 участков находятся на территории Косово и Метохии, а 42 - за рубежом. Избирком зарегистрировал 3,3 тысячи местных и 111 иностранных наблюдателей, включая представителей БДИПЧ ОБСЕ.
Из-за COVID-19 члены участковых комиссий и избиратели должны носить защитные маски, дезинфицировать руки и сохранять социальную дистанцию в один метр, избегая физического контакта. Голосующие, включая президента Александра Вучича, вынуждены ждать своей очереди.
"Отделению полиции Нови-Београд члены участковой комиссии сообщили, что на улице… произошла драка двух избирателей непосредственно перед участком. Сотрудники полиции выехали немедленно и застали граждан П.К. 1941 года рождения и Н.И. 1985 года рождения. Первый заявил, что второй ударил его кулаком в голову, а второй объяснил конфликт тем, что тот негодовал и ругался, когда его беременную жену пропустили голосовать без очереди", - сообщило министерство.
Уточняется, что дежурный прокурор не нашел в обмене ударами уголовного преступления, участники драки понесут административную ответственность.
Виды города Белград
Вчера, 08:05
В Сербии началось голосование на парламентских и местных выборах
РИК должна объявить результаты волеизъявления не позже 96 часов от окончания голосования и в течение 10 дней вручить мандаты новоизбранным парламентариям.
Явка ожидается на уровне 45%. Согласно последним данным соцопросов, ценз в 3% преодолеют всего несколько блоков из 21 зарегистрированного. Среди них правящая Сербская прогрессивная партия президента Александра Вучича, Социалистическая партия Сербии первого вице-премьера и главы МИД Ивицы Дачича, оппозиционная Сербская радикальная партия Воислава Шешеля и движение бывшего призера-ватерполиста, ныне руководителя одного из районов Белграда Александра Шапича.
В однопалатной скупщине Сербии 250 мест, депутаты избираются сроком на четыре года.
Национальный парламент Сербии
Вчера, 02:00
Процедура выборов в парламент Сербии
031010
Обсудить 1
Ивица ДачичАлександр ВучичВоислав ШешельСербияБелград (город)В мире
Рекомендуем
Сирийские беженцы
В Сирию за сутки вернулись более 20 беженцев из Ливана
На месте нападения вооруженного ножом мужчины в Рединге, Великобритания
Одного из пострадавших при инциденте в Рединге выписали из больницы
Место обнаружения в Астраханской области залитого в бетон тела 12-летнего мальчика под полом дома, который принадлежит его старшему брату
Знакомая рассказала о поисках сына астраханки, подозреваемой в убийстве
Контрольно-пропускной пункт в Донбассе
ДНР возобновит пропуск на контролируемую Киевом территорию
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Кирилл рассказал, как святые помогли народу во время войны
Японская полиция
В Японии автомобиль, уходя от полиции, врезался в такси и велосипед
На месте нападения вооруженного ножом мужчины в Рединге, Великобритания
Стали известны подробности о напавшем на людей в Рединге
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Талсе, штат Оклахома
Семья певца Тома Петти осудила использование его песни на митинге Трампа
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху обвинил Иран во лжи по ядерной программе
Виды города Белград
Явка на парламентских выборах в Сербии составила 26,11%
Генеральная репетиция парада Победы в Луганске. 21 июня 2020
Глава ЛНР принял участие в генеральной репетиции парада Победы в Луганске
Российские и турецкие военные в Сирии
Россия за сутки выявила два нарушения перемирия в Сирии
Владимир Зеленский во время мероприятий, посвященных 75-й годовщине освобождения бывшего нацистского немецкого концентрационного лагеря Аушвиц
Путин оценил слова Зеленского о Второй мировой войне
Кадры последствия взрыва газа в жилом доме в Киеве
В Киеве проходят обыски в газораспределительной компании после ЧП в доме
Пожар в Зеленоградске в пристройке спортивного зала в центре помощи детям Наш дом
Прокуратура начала проверку после пожара в калининградском детском центре
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:07В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 50 тысяч человек
03:06КНДР подготовила 12 миллионов листовок для распространения в Южной Корее
03:03В Москве проведут выборочное тестирование членов избиркомов на COVID-19
02:59На границе Индии и Мьянмы произошло землетрясение магнитудой 5,8
02:56Соседка матери замурованного в бетон мальчика рассказала о трагедии
02:55В России отмечается День памяти и скорби
02:21Верзилова оставили на ночь в ОВД
02:18Названы европейские страны с самым доступным для населения электричеством
02:15Эксперт рассказал, как сделать работу смартфона безопасной для здоровья
02:10Может загореться, взорваться. Как уберечь смартфон в жару
01:58Счетная палата проверила исполнение бюджета в Минвостокразвития
01:53В Петербурге огласят приговор двум фигурантам дела "Сети"*
01:42Валерия объяснила, почему никогда не поет со своей дочерью
01:22Депутат Рады осудил акцию с флагом ЛГБТ над киевской "Родиной-матерью"
01:22Счетная палата проверила исполнение бюджета в Минкавказе
01:05Авиакомпания "Россия" возобновляет туристические рейсы в Сочи
00:54Путина ждут в главном храме Вооруженных сил России
00:39Парень блогерши Тропицель раскрыл подробности смертельного ДТП
00:38Прокурор попросит наказание для режиссера Серебренникова
00:37Пушков заявил о "странном" появлении коронавируса в Китае
Лента новостейМолния