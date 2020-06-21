Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных Люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений, считают иранские ученые. Препринт их исследования опубликован на портале MedRxiv

Ранее к такому же выводу пришли китайские американские специалисты.

В результате авторы всех трех работ отметили, что хуже всего инфекцию переносят люди со второй группой крови. Чуть реже умирали пациенты с третьей и четвертой группами, а наименее уязвимыми к COVID-19 ученые назвали людей с первой группой крови.

В публикации уточняется, что влияние группы крови на тяжесть протекания болезни не связано с какими-либо осложнениями или факторами риска, которые были у зараженных.

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова ранее также рассказывала, что коронавирусом чаще всего заражаются люди со второй группой крови. При этом она допустила, что это может объясняться тем, что эта группа является самой распространенной.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 8,7 миллиона человек, свыше 461 тысячи умерли. В России выявили 585 тысяч случаев заболевания COVID-19, порядка восьми тысяч человек умерли, более 339 тысяч выздоровели.