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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200621/1573262299.html
Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса
Люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений, считают иранские ученые. Препринт их исследования опубликован на портале РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T20:55
распространение нового коронавируса
россия
вероника скворцова
общество
в мире
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https://ria.ru/20200601/1572291272.html
https://ria.ru/20200619/1573182425.html
Может потому что 2-я самая распространенная?
175
Самая распространенная - первая положительная
155
50
россия
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669488_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_ca770014177b16d42346ac457ffea30a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, вероника скворцова, общество, в мире

Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса

15:33 21.06.2020 (обновлено: 20:55 21.06.2020)
654067
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений, считают иранские ученые. Препринт их исследования опубликован на портале MedRxiv.
Ранее к такому же выводу пришли китайские и американские специалисты.
Евгений Комаровский
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В результате авторы всех трех работ отметили, что хуже всего инфекцию переносят люди со второй группой крови. Чуть реже умирали пациенты с третьей и четвертой группами, а наименее уязвимыми к COVID-19 ученые назвали людей с первой группой крови.
В публикации уточняется, что влияние группы крови на тяжесть протекания болезни не связано с какими-либо осложнениями или факторами риска, которые были у зараженных.
Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова ранее также рассказывала, что коронавирусом чаще всего заражаются люди со второй группой крови. При этом она допустила, что это может объясняться тем, что эта группа является самой распространенной.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 8,7 миллиона человек, свыше 461 тысячи умерли. В России выявили 585 тысяч случаев заболевания COVID-19, порядка восьми тысяч человек умерли, более 339 тысяч выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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13437608433242
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Распространение нового коронавирусаРоссияВероника СкворцоваОбществоВ мире
Популярные комментарии
Может потому что 2-я самая распространенная?
21 июня, 15:50
Covid короновирусович
1221251035
Самая распространенная - первая положительная
21 июня, 16:25
Bilir
95471246
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