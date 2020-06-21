В Самарской области трех медиков наградили за борьбу с COVID-19

САМАРА, 21 июн - РИА Новости. Трое медиков из Трое медиков из Самарской области за вклад в борьбу с коронавирусом награждены орденами Пирогова, учрежденными указом президента РФ Владимира Путина , сообщает пресс-служба правительства региона.

Президент РФ Владимир Путин в воскресенье подписал указы о награждении медработников за вклад в борьбу с коронавирусом. Орденом Пирогова награждают граждан РФ за оказание медпомощи в условиях ЧС, эпидемий, военных действий и других обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни.

"За добросовестное исполнение профессиональных обязанностей, в том числе в период пандемии COVID-19, в Самарской области орденами Пирогова награждены трое медиков: врач-инфекционист Самарской городской больницы №6 Наталья Данилова, заведующая отделением в Тольяттинской городской больнице №4 Татьяна Дергунова, заместитель главного врача по детству в Самарской областной детской инфекционной больнице Наталья Кабанова", - говорится в сообщении.

По словам Кабановой, для нее "огромная честь быть удостоенной столь высокой награды". "Это результат сплоченной и напряженной работы всего коллектива! Тронута, нет слов", - цитирует Кабанову пресс-служба.

"Спасибо за высокую оценку моего труда, коллектива отделения, всей больницы и руководства", - сказала Дергунова.

Слова благодарности также выразила Наталья Давыдова. "Именно сегодня данный праздник так значим не только для медиков, но и для всех граждан. Так приятно, когда твой труд так высоко ценят. И насколько важно осознавать свою значимость в столь нелегкое время для всей нашей страны. Такое уважение медицинских работников заставляет трудиться с еще большим рвением и самоотдачей. А почетный орден я буду с гордостью показывать не только детям, но и внукам!", - отметила Давыдова.

По информации пресс-службы, в субботу с профессиональным праздником медиков также поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров , он вручил памятные знаки "За служение людям" сотрудникам здравоохранения, проявившим активное участие в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.