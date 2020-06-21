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В Самарской области трех медиков наградили за борьбу с COVID-19
Трое медиков из Самарской области за вклад в борьбу с коронавирусом награждены орденами Пирогова, учрежденными указом президента РФ Владимира Путина, сообщает... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T15:32
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, самарская область, общество

В Самарской области трех медиков наградили за борьбу с COVID-19

15:32 21.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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САМАРА, 21 июн - РИА Новости. Трое медиков из Самарской области за вклад в борьбу с коронавирусом награждены орденами Пирогова, учрежденными указом президента РФ Владимира Путина, сообщает пресс-служба правительства региона.
Президент РФ Владимир Путин в воскресенье подписал указы о награждении медработников за вклад в борьбу с коронавирусом. Орденом Пирогова награждают граждан РФ за оказание медпомощи в условиях ЧС, эпидемий, военных действий и других обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни.
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"За добросовестное исполнение профессиональных обязанностей, в том числе в период пандемии COVID-19, в Самарской области орденами Пирогова награждены трое медиков: врач-инфекционист Самарской городской больницы №6 Наталья Данилова, заведующая отделением в Тольяттинской городской больнице №4 Татьяна Дергунова, заместитель главного врача по детству в Самарской областной детской инфекционной больнице Наталья Кабанова", - говорится в сообщении.
По словам Кабановой, для нее "огромная честь быть удостоенной столь высокой награды". "Это результат сплоченной и напряженной работы всего коллектива! Тронута, нет слов", - цитирует Кабанову пресс-служба.
"Спасибо за высокую оценку моего труда, коллектива отделения, всей больницы и руководства", - сказала Дергунова.
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Слова благодарности также выразила Наталья Давыдова. "Именно сегодня данный праздник так значим не только для медиков, но и для всех граждан. Так приятно, когда твой труд так высоко ценят. И насколько важно осознавать свою значимость в столь нелегкое время для всей нашей страны. Такое уважение медицинских работников заставляет трудиться с еще большим рвением и самоотдачей. А почетный орден я буду с гордостью показывать не только детям, но и внукам!", - отметила Давыдова.
По информации пресс-службы, в субботу с профессиональным праздником медиков также поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, он вручил памятные знаки "За служение людям" сотрудникам здравоохранения, проявившим активное участие в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Самарская областьОбщество
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