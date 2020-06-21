В Японии автомобиль, уходя от полиции, врезался в такси и велосипед

По предварительным данным, пассажирский автомобиль, в котором находились двое, уходил от полицейского преследования, когда столкнулся с такси, после чего задел еще и проезжавшего мимо велосипедиста. В результате ДТП пострадали не менее четырех человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.