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В Японии автомобиль, уходя от полиции, врезался в такси и велосипед
Не менее четырех человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в японском городе Киото с участием уходившего от полицейского преследования... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T15:30
киото (город)
япония
в мире
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киото (город), япония, в мире

В Японии автомобиль, уходя от полиции, врезался в такси и велосипед

15:30 21.06.2020
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© Flickr / MShadesЯпонская полиция
Японская полиция
© Flickr / MShades
Японская полиция. Архивное фото
ТОКИО, 21 июн – РИА Новости. Не менее четырех человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в японском городе Киото с участием уходившего от полицейского преследования автомобиля, такси и велосипеда.
По данным агентства Киодо со ссылкой на представителей местной полиции, инцидент произошел в 18.30 по местному времени (12.30 мск) в районе Магохаситё японского города Киото, где расположены многочисленные рестораны и питейные заведения.
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По предварительным данным, пассажирский автомобиль, в котором находились двое, уходил от полицейского преследования, когда столкнулся с такси, после чего задел еще и проезжавшего мимо велосипедиста. В результате ДТП пострадали не менее четырех человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
Причины, по которой полицейские преследовали автомобиль, пока не уточняются.
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Киото (город)ЯпонияВ мире
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