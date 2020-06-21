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Прокуратура начала проверку после пожара в калининградском детском центре
Прокуратура Калининградской области начала проверку после пожара на чердаке пристройки к центру помощи детям в городе Зеленоградске Калининградской области,... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T15:21
зеленоградск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
калининградская область
происшествия
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зеленоградск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), калининградская область, происшествия

Прокуратура начала проверку после пожара в калининградском детском центре

15:21 21.06.2020
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© Фото : ГУМЧС России по Калининградской областиПожар в Зеленоградске в пристройке спортивного зала в центре помощи детям "Наш дом"
Пожар в Зеленоградске в пристройке спортивного зала в центре помощи детям Наш дом
© Фото : ГУМЧС России по Калининградской области
Пожар в Зеленоградске в пристройке спортивного зала в центре помощи детям "Наш дом"
КАЛИНИНГРАД, 21 июн - РИА Новости. Прокуратура Калининградской области начала проверку после пожара на чердаке пристройки к центру помощи детям в городе Зеленоградске Калининградской области, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
"Прокуратурой Калининградской области проводится проверка по факту возгорания чердачного помещения и кровли здания в Зеленоградске, в котором размещается Центр помощи "Наш дом". Прибывший на место происшествия прокурор Зеленоградского района скоординировал работу следственно-оперативной группы", - говорится в сообщении.
Сотрудник пожарной части
Вчера, 12:45
Руководство детского центра под Калининградом оценит ущерб после пожара
Кроме того, прокуратура проверит соблюдение законодательства в сфере пожарной безопасности, результаты которой находятся на личном контроле исполняющего обязанности прокурора области.
В воскресенье в полночь поступила информация о срабатывании пожарной сигнализации в пристройке в центре помощи детям "Наш дом". Выяснилось, что загорелось чердачное помещение в пристроенном кирпичном трехэтажном здании спортзала размером 20 на 20 метров. На здание центра огонь не распространялся. Через пять минут на месте был первый пожарный расчет. В 5.17 (6.17 мск) пожар был полностью ликвидирован.
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По данным главного управления МЧС России по региону, было эвакуировано 101 ребенок и 9 взрослых, пострадавших нет. В результате пожара выгорело чердачное помещение, сгорела и обрушилась кровля из металлочерепицы на площади 400 квадратов. Для ликвидации пожара было привлечено 42 человека и 13 единиц техники.
В региональном министерстве социальной политики журналистам сообщили, что воспитанников центра пока разместили в социальных учреждениях региона. Огнем повреждены только вспомогательные помещения, и через неделю ребята смогут вернуться обратно. Сейчас руководство центра оценивает ущерб, причиненный огнем.
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ЗеленоградскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Калининградская областьПроисшествия
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