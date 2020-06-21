Прокуратура начала проверку после пожара в калининградском детском центре

Пожар в Зеленоградске в пристройке спортивного зала в центре помощи детям "Наш дом"

Пожар в Зеленоградске в пристройке спортивного зала в центре помощи детям "Наш дом"

© Фото : ГУМЧС России по Калининградской области Пожар в Зеленоградске в пристройке спортивного зала в центре помощи детям "Наш дом"

КАЛИНИНГРАД, 21 июн - РИА Новости. Прокуратура Прокуратура Калининградской области начала проверку после пожара на чердаке пристройки к центру помощи детям в городе Зеленоградске Калининградской области, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

"Прокуратурой Калининградской области проводится проверка по факту возгорания чердачного помещения и кровли здания в Зеленоградске, в котором размещается Центр помощи "Наш дом". Прибывший на место происшествия прокурор Зеленоградского района скоординировал работу следственно-оперативной группы", - говорится в сообщении.

Кроме того, прокуратура проверит соблюдение законодательства в сфере пожарной безопасности, результаты которой находятся на личном контроле исполняющего обязанности прокурора области.

В воскресенье в полночь поступила информация о срабатывании пожарной сигнализации в пристройке в центре помощи детям "Наш дом". Выяснилось, что загорелось чердачное помещение в пристроенном кирпичном трехэтажном здании спортзала размером 20 на 20 метров. На здание центра огонь не распространялся. Через пять минут на месте был первый пожарный расчет. В 5.17 (6.17 мск) пожар был полностью ликвидирован.

По данным главного управления МЧС России по региону, было эвакуировано 101 ребенок и 9 взрослых, пострадавших нет. В результате пожара выгорело чердачное помещение, сгорела и обрушилась кровля из металлочерепицы на площади 400 квадратов. Для ликвидации пожара было привлечено 42 человека и 13 единиц техники.