https://ria.ru/20200621/1573261776.html
Прокуратура начала проверку после пожара в калининградском детском центре
Прокуратура Калининградской области начала проверку после пожара на чердаке пристройки к центру помощи детям в городе Зеленоградске Калининградской области,... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T15:21
2020-06-21T15:21
зеленоградск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
калининградская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/15/1573256736_0:104:800:554_1400x0_80_0_0_0124605b18ca084c2c350718da182fc9.jpg
https://ria.ru/20200621/1573256455.html
https://ria.ru/20200618/1573139430.html
https://ria.ru/20200618/1573095669.html
зеленоградск
калининградская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/15/1573256736_0:104:800:554_1400x0_80_0_0_0124605b18ca084c2c350718da182fc9.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/15/1573256736_0:0:800:600_1400x0_80_0_0_3dc49b7f3d9cdd7246e3253047b35ddc.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/15/1573256736_107:0:707:600_1400x0_80_0_0_5b2f8a5d86bb50ad5c594d2b311e3822.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
зеленоградск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), калининградская область, происшествия
КАЛИНИНГРАД, 21 июн - РИА Новости.
Прокуратура Калининградской области
начала проверку после пожара на чердаке пристройки к центру помощи детям в городе Зеленоградске
Калининградской области, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
"Прокуратурой Калининградской области проводится проверка по факту возгорания чердачного помещения и кровли здания в Зеленоградске, в котором размещается Центр помощи "Наш дом". Прибывший на место происшествия прокурор Зеленоградского района скоординировал работу следственно-оперативной группы", - говорится в сообщении.
Кроме того, прокуратура проверит соблюдение законодательства в сфере пожарной безопасности, результаты которой находятся на личном контроле исполняющего обязанности прокурора области.
В воскресенье в полночь поступила информация о срабатывании пожарной сигнализации в пристройке в центре помощи детям "Наш дом". Выяснилось, что загорелось чердачное помещение в пристроенном кирпичном трехэтажном здании спортзала размером 20 на 20 метров. На здание центра огонь не распространялся. Через пять минут на месте был первый пожарный расчет. В 5.17 (6.17 мск) пожар был полностью ликвидирован.
По данным главного управления МЧС России по региону, было эвакуировано 101 ребенок и 9 взрослых, пострадавших нет. В результате пожара выгорело чердачное помещение, сгорела и обрушилась кровля из металлочерепицы на площади 400 квадратов. Для ликвидации пожара было привлечено 42 человека и 13 единиц техники.
В региональном министерстве социальной политики журналистам сообщили, что воспитанников центра пока разместили в социальных учреждениях региона. Огнем повреждены только вспомогательные помещения, и через неделю ребята смогут вернуться обратно. Сейчас руководство центра оценивает ущерб, причиненный огнем.