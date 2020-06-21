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Вывозной рейс из Ташкента приземлился в Екатеринбурге
Вывозной рейс из столицы Узбекистана Ташкента приземлился в Екатеринбурге, следует из данных онлайн-табло аэропорта "Кольцово". РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T15:16
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ташкент, узбекистан, екатеринбург, общество

Вывозной рейс из Ташкента приземлился в Екатеринбурге

15:16 21.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 757-231 авиакомпании "Uzbekistan Airways"
Самолет Boeing 757-231 авиакомпании Uzbekistan Airways
© РИА Новости / Илья Питалев
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Самолет Boeing 757-231 авиакомпании "Uzbekistan Airways". Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Вывозной рейс из столицы Узбекистана Ташкента приземлился в Екатеринбурге, следует из данных онлайн-табло аэропорта "Кольцово".
Согласно табло, рейс авиакомпании Uzbekistan Airways приземлился в екатеринбургской воздушной гавани в 15.41 (13.41 мск).
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100
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Чартер доставит из Бишкека в Москву более сотни россиян
Ранее в пресс-службе посольства РФ в Республике Узбекистан РИА Новости сообщили, что в уральскую столицу прибудут 84 россиянина и 41 иностранный гражданин.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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