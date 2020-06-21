Вывозной рейс из Ташкента приземлился в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Вывозной рейс из столицы Узбекистана Ташкента приземлился в Екатеринбурге, следует из данных онлайн-табло аэропорта "Кольцово".
Согласно табло, рейс авиакомпании Uzbekistan Airways приземлился в екатеринбургской воздушной гавани в 15.41 (13.41 мск).
Ранее в пресс-службе посольства РФ в Республике Узбекистан РИА Новости сообщили, что в уральскую столицу прибудут 84 россиянина и 41 иностранный гражданин.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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